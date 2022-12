Deux mondes proches du système solaire pourraient abriter une vie extraterrestre

Un article paru dans le magazine Astronomie & Astrophysique décrit la découverte de deux planètes à seulement 16 années-lumière de notre système solaire, avec des masses similaires à celle de la Terre, qui pourraient avoir des chances d’abriter une vie extraterrestre.

Les exoplanètes GJ 1002 b et GJ 1002 c, qui orbitent autour de l’étoile naine M GJ 1002, sont à 16 années-lumière du système solaire et ont les conditions pour supporter la vie. Crédits : Alejandro Suárez Mascareño/IAC/NASA

Ces deux mondes gravitent autour de la zone habitable autour d’une étoile naine appelée GJ 1002 (ou Gliese 1002), qui se trouve dans la constellation de la Cetus. La zone habitable autour d’une étoile est l’endroit idéal pour qu’une planète ne soit ni trop chaude ni trop froide pour supporter la vie, et elle favorise également l’existence d’eau liquide en surface.

« GJ 1002 est une étoile naine rouge avec seulement un huitième de la masse du Soleil », explique l’astrophysicienne Vera María Passenger, de l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en Espagne, co-auteur de l’étude. « C’est une étoile très froide et sombre. Cela indique que votre zone d’habitabilité en est très proche.

Deux instruments d’observation spatiale – ESPRESSO (Ladder Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) et CARMENES (Near Infrared and Optical Ladder Spectrograph for the Search of M-Dwarfs and High Resolution Exoworlds from Calar Alto) – ont été utilisés ensemble pour détecter l’étoile et ses planètes.

C’est parce que la faible lumière sortant du GJ 1002 nécessitait des instruments d’une grande sensibilité et précision pour reconnaître ses signatures. L’équipe de recherche a utilisé 139 observations spectroscopiques (mesures du rayonnement de l’espace lointain) réalisées entre 2017 et 2021 pour identifier les planètes.

Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose de ces corps célestes, sauf où ils se trouvent. Ce qui a été surnommé GJ 1002b est le plus proche de l’étoile et prend un peu plus de 10 jours pour terminer une orbite. L’autre, baptisée GJ 1002c, est plus éloignée, avec une orbite d’un peu plus de 20 jours.

Selon les auteurs de l’étude, la prochaine étape consistera à évaluer les atmosphères de ces mondes en fonction de la lumière qu’ils réfléchissent ou de la chaleur qu’ils émettent.

Actuellement, nous avons un total de 5 000 exoplanètes – des planètes en dehors de notre système solaire – comptabilisées. À mesure que les télescopes et les algorithmes de traitement des données s’améliorent, les scientifiques peuvent détecter des objets plus petits et plus éloignés de la Terre.

Grâce à ces améliorations technologiques, nous pourrons peut-être bientôt mesurer les signatures chimiques de la vie sur ces mondes en dehors du système Solas, même s’ils sont à des années-lumière de l’espace.

« La nature semble déterminée à nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très courantes », déclare l’astrophysicien Alejandro Suárez Mascareño, de l’IAC. « Avec ces deux, nous en connaissons maintenant sept dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. »

