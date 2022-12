Une sonde de la NASA détecte le plus gros tremblement de terre jamais enregistré sur Mars

Un tremblement de terre qui s’est produit sur Mars le 4 mai et qui a été détecté par le sismomètre de la sonde InSight Mars Lander de la NASA, est considéré comme le plus grand événement de ce type jamais enregistré sur la planète. Il y avait de nombreuses heures de réverbérations dans le phénomène qui était cinq fois plus grande que la seconde enregistrée.

Selon un article du scientifique planétaire Taichi Kawamura de l’Institut de Physique du Globe en France, « ce fut certainement le plus grand tremblement de terre sur Mars que nous ayons jamais vu ». Kawamura fait partie d’une équipe internationale qui surveille et évalue les données sismologiques enregistrées par la sonde InSight Mars Lander.

Lire la suite:

Le sismologue John Clinton, de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, qui fait également partie de la même équipe que Kawamura, a déclaré que « l’énergie libérée par ce seul ‘marsquake’ (séisme martien, en traduction libre) équivaut à l’énergie accumulée l’énergie de tous les autres tremblements de terre de Mars que nous avons vus jusqu’à présent. Les ondes enregistrées par InSight étaient si grandes qu’elles ont presque saturé notre sismomètre.

Ce type d’événement et de mesure peut offrir des informations précieuses aux scientifiques sur la composition de ce qui se trouve sous la croûte martienne, y compris la présence d’eau sur la planète. Comme pour la Terre, les chercheurs pensent que les tremblements de terre sur Mars se produisent en raison de mouvements de faille.

Le tremblement de terre ne s’est pas produit dans la région la plus active de Mars

Les ondes de tremblement de terre record ont duré environ 10 heures – un temps assez long étant donné qu’aucun tremblement de terre précédent sur Mars n’a dépassé une heure. Une autre curiosité de l’événement était que l’épicentre était proche, mais en dehors de la région de Cerberus Fossae, la région la plus sismiquement active de la planète rouge. C’est-à-dire que l’épicentre semblait être sans rapport avec les caractéristiques géologiques connues, il est donc plus probable que quelque chose sous la croûte ait causé le tremblement de terre.

Cet événement sismique récent est rare, car il présentait des caractéristiques de tremblements de terre à haute et basse fréquence – des classifications distinctes que les scientifiques utilisent pour cataloguer les tremblements de terre sur la planète -. Mais des recherches futures pourraient révéler que les tremblements de terre à basse et à haute fréquence enregistrés précédemment ne sont peut-être que deux aspects de la même chose, a proposé Kawamura.

La fin de la sonde InSight est proche

Le vaisseau spatial InSight approche probablement de sa fin opérationnelle car la poussière martienne a progressivement recouvert ses panneaux solaires et réduit sa puissance au cours des quatre années écoulées depuis son atterrissage en novembre 2018. Sur la base des données recueillies lors de ce tremblement de terre, « je dirais que cette mission a été un succès extraordinaire », a déclaré le scientifique.

Kawamura est convaincu que ce type de recherche sur les tremblements de terre aidera à découvrir des faits sur l’évolution de Mars, tout comme le font les enquêtes sur Terre. « Restez à l’écoute pour des choses plus excitantes après cela », a-t-il conclu.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !