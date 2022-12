Les montagnes du Mexique ont été utilisées comme calendrier solaire par les civilisations anciennes

Les montagnes situées dans l’actuelle ville de Mexico étaient utilisées par les Aztèques (une civilisation précolombienne qui s’est développée en Méso-Amérique entre le XIVe et le XVIe siècle) comme observatoire solaire.

Selon une étude publiée la semaine dernière dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciencesen suivant le lever du soleil contre les sommets des montagnes de la Sierra Nevada, ils ont atteint une précision incroyable dans le suivi des variations saisonnières du climat, telles que les printemps secs et les moussons d’été, et même en tenant compte des années bissextiles.

L’horizon oriental du bassin de Mexico, vu depuis (A) le mont Tepeyac, (B) le Templo Mayor et (C) la pyramide de Cuicuilco. Les balises mettent en évidence tous les principaux points de repère horizontaux : Tlamacas (Tm), Mont Tlaloc (Tl), Telapon (Te), Papayo (Pa), Iztaccihuatl (Iz) et Popocatepetl (Po). Les disques solaires simulés indiquent la position du Soleil à l’aube lors du solstice d’été (à gauche), de l’équinoxe (au centre) et du solstice d’hiver (à droite). Crédits : E. Ezcurra, P. Ezcurra et B. Meissner, d’après des images de Google Earth©.

Une telle précision était essentielle, étant donné que planter des cultures trop tôt ou trop tard pouvait être désastreux pour les quelque 3 millions de personnes qui vivaient dans ce qui était alors le bassin de Mexico avant l’arrivée des Espagnols en 1519.

« Nous concluons qu’ils devaient se trouver à un seul endroit, regardant vers l’est d’un jour à l’autre, pour dire la période de l’année en regardant le soleil levant », a déclaré Exequiel Ezcurra, écologiste à l’Université de Californie à Riverside. auteur principal de la nouvelle recherche.

Ezcurra et son équipe ont commencé à découvrir ce site unique en analysant des manuscrits mexicains (la civilisation qui a donné naissance aux Aztèques). Les chercheurs ont découvert que ces textes faisaient référence au mont Tlaloc, qui se trouve à l’est du bassin.

En explorant les hautes montagnes autour de Mexico et un temple au sommet du mont Tlaloc, et en utilisant des modèles astronomiques informatiques, les scientifiques ont identifié une longue chaussée au temple qui s’aligne avec le soleil levant le 24 février, qui a marqué le début de la nouvelle année mexicaine

« Notre hypothèse est qu’ils ont utilisé toute la vallée de Mexico. Son instrument de travail était le bassin lui-même », a déclaré Ezcurra. « Quand le soleil s’est levé en un point derrière les Sierras, ils ont su qu’il était temps de commencer à planter ».

Il s’agit de la première étude à suggérer que les Mexicains ont suivi la météo avec les montagnes comme points de référence, tout en utilisant le fait que le Soleil, vu d’un point fixe sur Terre, ne suit pas la même trajectoire tous les jours.

La recherche a révélé que c’était la véritable méthode de vérification de l’heure utilisée dans l’ancien Mexique – et ce n’était pas la pierre de soleil, qui est souvent décrite à tort comme le « calendrier aztèque ». Il n’était utilisé qu’à des fins rituelles et cérémonielles et « n’avait aucune utilité pratique en tant qu’observatoire céleste », a déclaré Ezcurra.

L’étude démontre également comment une variété de méthodes peuvent être utilisées pour comprendre le monde naturel. « Les Aztèques étaient aussi bons voire meilleurs que les Européens pour calculer le temps, en utilisant leurs propres méthodes », explique le chercheur. « Les mêmes objectifs peuvent être atteints de différentes manières. C’est parfois difficile de voir ça. »

D’après le site espace.com, l’ancien observatoire solaire aztèque pourrait avoir une nouvelle fonction à l’ère moderne, selon Ezcurra. Bien que le mont Tlaloc ne soit plus nécessaire pour le chronométrage, la comparaison des images au fil des ans montre comment la forêt empiète progressivement sur les pentes de la montagne, peut-être en raison d’une augmentation des températures moyennes à basse altitude.

« Dans les années 1940, la limite des arbres était bien en dessous du sommet. Maintenant, il y a des arbres qui poussent sur le sommet lui-même », a déclaré Ezcurra, concluant que « ce qui était un observatoire pour les anciens pourrait aussi être un observatoire pour le 21e siècle, pour comprendre le changement climatique mondial ».

