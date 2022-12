Le Brésilien suit un cours d’astronaute aux États-Unis et raconte les coulisses

Plus tôt ce mois-ci, l’astronome amateur brésilienne Lorrane Olivlet, alias Lolivlet, qui a déjà découvert plus de 50 astéroïdes potentiels, a participé au Space Camp aux États-Unis, une expérience unique et pratique permettant aux personnes de s’entraîner en tant qu’astronautes.

Le cours se déroule en Une base de tranquillité (Uma Base de Tranquilidade, en portugais), qui est située à Huntsville, dans l’État de l’Alabama, et couvre plusieurs domaines scientifiques, tels que l’ingénierie, l’astronautique et l’astrophysique.

Selon le site Web de l’organisation, les participants « expérimentent l’avenir du voyage dans l’espace et s’entraînent à résoudre des anomalies techniquement difficiles afin de mener à bien leur mission spatiale ». En bref, le projet se traduit par une brève formation d’astronaute, qui comprend :

Formation sur la 1/6th Gravity Chair et sur le Multi-Axis Trainer;

Construire et lancer votre propre fusée miniature ;

Exercices de team building (préparation axée sur les relations interpersonnelles du travail d’équipe) ;

Tests de compétences en ingénierie, lors de la conception d’un bouclier thermique de protection ;

Planification d’une mission spatiale simulée vers la Station spatiale internationale, la Lune ou Mars ;

Connectez-vous avec des histoires inspirantes sur des pionniers commerciaux tels qu’Elon Musk, fondateur de SpaceX.

Quelques jours avant de partir, Lorrane a accordé une interview exclusive au Apparence numérique, dans lequel elle se dit extrêmement excitée de vivre cette aventure. «Ils se concentrent beaucoup sur l’ingénierie, principalement. Il y a la partie qui ressemble beaucoup à la formation des astronautes, une autre partie plus axée sur les STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), avec des conférences, en plus des pratiques qui me passionnent beaucoup, dans lesquelles nous devrons fabriquez un bouclier thermique et construisez une mini fusée.

De retour au Brésil, vendredi 16, Lorrane, qui en plus d’être une astronome amateur (amoureuse de l’espace depuis qu’elle n’a que trois ans) est une ingénieure biomédicale, née à Belo Horizonte (MG), était dans la dernière édition 2022 de l’émission Olhar Espacial pour parler de cette incroyable expérience.

Des personnes de différents pays et âges participent au Space Camp

Lorrane avait déjà participé à Habitat Marte, la seule station analogue à la planète rouge dans tout l’hémisphère sud, qui se trouve ici au Brésil, à Rio Grande do Norte. C’est un endroit qui simule exactement toutes les conditions martiennes, où les visiteurs peuvent vivre des expériences similaires à celles d’un véritable voyage extraterrestre.

Bien qu’elle ait adoré l’expérience, ainsi que d’autres auxquelles elle a participé au Brésil, elle dit qu’aucune d’entre elles ne se compare à Space Camp.

« Space Camp est très différent de tout ce que j’ai vu ici au Brésil. Ils ont une structure qui, je pense, nous prendra beaucoup de temps à réaliser », a-t-elle déclaré. « Et il est ouvert aux personnes de tous âges. C’est quelque chose qui m’a beaucoup surpris, car tout ce à quoi je participe ici au Brésil, dans ce domaine, s’adresse généralement à un très jeune public. Là, non. Juste pour vous donner une idée, dans mon équipe, j’étais le troisième plus jeune. Les autres personnes étaient toutes plus âgées que moi. Et il y avait des gens de tout le pays : Népal, Chine, Allemagne… Et c’est très bien fait, je dirais. Tout fonctionne dans une très grande harmonie ».

Équipe « pionnière », qui comptait la présence de la Brésilienne Lorrane Olivlet et de 11 membres d’âges et de nationalités les plus variés, ainsi que l’un des moniteurs de parcours. Image : Camp spatial

La formation des astronautes a simulé des missions et la microgravité

Selon Lorrane, les activités duraient toute la journée, commençant à 8 h et se terminant à 21 h, quand ils devaient dormir.

Dans l’interview, notre chasseur d’astéroïdes le plus célèbre a déclaré avoir participé à deux missions simulées : l’une vers la Station spatiale internationale (ISS) et l’autre vers Mars.

«Ils ont une zone similaire à un Habitat Mars, ce qui est très bien fait. C’est comme si c’était Mars. Tout peint, un design très cool, les combinaisons extravéhiculaires, eh bien, je ne peux même pas l’expliquer ».

Dans chaque mission simulée, Lorrane a assumé un rôle différent. « Chez ISS, j’étais directeur de mission, c’est-à-dire que j’étais la personne qui ‘battait le marteau’ dans les décisions. Et dans l’autre, j’étais commandant de mission. Dans les deux, la simulation était complète, avec la part des navires d’arrivée et tout ».

Elle a également révélé qu’il existe une dynamique de microgravité. « La simulation de la gravité réduite fonctionne grâce à un système similaire à une grue, qui nous maintient à une certaine altitude et nous sentons le corps plus léger ».

Une partie de l’expérience mérite d’être mentionnée est la formation sur le gyroscope – un appareil composé d’un disque dur ou d’un volant d’inertie qui tourne à grande vitesse autour d’un axe de révolution et est suspendu afin d’avoir une liberté de mouvement.

Lors de l’entraînement des astronautes, la personne qui se trouve dans le gyroscope utilise le poids comme moteur et a la sensation d’« esquiver la gravité », ce qui peut provoquer des nausées et même une perte de conscience momentanée. Ce n’était pas le cas pour Lorrane.

« C’était marrant. C’est quelque chose qui dure un peu plus d’une minute. Je trouvais l’expérience si cool, si intense, que je ne prêtais pas attention aux questions qu’on me posait en même temps. La bonne chose est que je ne me suis pas senti malade, je n’ai pas eu la nausée, j’ai juste pensé que c’était vraiment amusant. »

Défi principal : la langue

Parmi les préparatifs de l’aventure, alors qu’elle était au Brésil, Lorrane a décidé de se mettre à la course à pied, d’assurer sa condition physique, et d’améliorer son anglais, pour pouvoir communiquer sans problème.

C’était, selon elle, le plus grand défi. « C’est très différent de parler à des Brésiliens en anglais et de parler à des gens d’autres nationalités. Moi qui pensais être préparé pour cette partie, j’avoue que je me suis senti un peu gêné pendant la conversation. Mais les gens sont tous très serviables et gentils.

Cela a été fondamental, par exemple, pour l’une des dynamiques qui a le plus enchanté le participant brésilien : Petit-déjeuner avec un scientifique. C’est une rencontre avec un professionnel de la région, lors d’un petit-déjeuner, pour une conversation détendue, à la fois enrichissante et informative.

Elle s’est entretenue avec un réserviste des Forces armées américaines spécialisé en astrophysique qui, de manière très attentive, a levé ses doutes et donné de précieux conseils pour sa formation et sa carrière.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brasil, l’émission Olhar Espacial est diffusée en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Comme mentionné précédemment, l’édition qui comptait avec la participation de Lolivlet était la dernière cette année. Olhar Espacial revient en 2023, avec des invités toujours étonnants et des sujets de plus en plus intéressants dans le monde de l’astronomie.

