Anneau avec « dieu du plaisir » découvert dans une tombe antique en Egypte

Des archéologues ont découvert des bijoux en or, dont une bague représentant le « dieu du plaisir », dans une tombe vieille de 3 300 ans en Égypte.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités du pays, la tombe est située dans la partie nord de l’ancienne ville d’Akhetaton (aujourd’hui Amarna), à environ 300 kilomètres au sud du Caire.

Bague en or gravée de Bes, un nain considéré comme le « dieu du plaisir », qui protégeait également les femmes qui accouchaient. Crédits : Ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte

Une telle ville a été construite par le pharaon Akhenaton (régné vers 1353 avant JC à 1336 avant JC), qui a tenté de changer la religion polythéiste de l’Égypte en la centrant autour du culte d’Aton, le disque solaire. Il a déplacé la capitale de l’Égypte de Thèbes, dans l’actuelle Louxor, à la ville désertique nouvellement construite d’Akhetaton.

Les réformes religieuses d’Akhenaton ont été annulées par son fils, Toutankhamon, et la nouvelle ville a été abandonnée peu de temps après sa mort.

Parmi les pierres précieuses récemment découvertes, il y avait trois bagues, dont l’une contenait une image gravée de Bes, qui était connu comme « le dieu de l’amusement », indique le communiqué.

Des images anciennes de Bes se trouvent souvent en Égypte. La divinité est dépeinte comme un nain qui, en plus de jouer de la musique et de jouer, protégeait également les femmes lors de l’accouchement, a écrit George Hart, qui était égyptologue au British Museum, dans son livre « Le dictionnaire Routledge des dieux et déesses égyptiens Egypts » (quelque chose comme « Le dictionnaire du scénario des dieux et déesses égyptiens », en portugais).

Un autre anneau contient une inscription hiéroglyphique égyptienne avec l’inscription « Sam je plante Tawi », qui indique « Dame de la Terre ». On ne sait pas qui aurait été cette femme. Un collier en or a également été trouvé dans la tombe.

On ne sait pas à qui appartenait la tombe, pourquoi ces bijoux ont été enterrés ou si la tombe faisait partie d’un cimetière ou d’un autre site dans la partie nord de la ville. « Les fouilles d’Amarna sont en cours et les détails des découvertes seront publiés sous peu », a déclaré Anna Stevens, directrice adjointe des fouilles du projet Amarna et professeure au Centre des cultures anciennes de l’Université Monash en Australie, dans une interview avec le site. la science en direct🇧🇷

