Satellite espion testé par la Corée du Nord

Lundi (19) a déjà commencé à être chargé pour la Corée du Nord, car il a été annoncé que le pays traversait « un important test de phase finale » du développement d’un satellite espion, dont l’achèvement est prévu pour avril 2023.

Selon certains analystes, ces satellites seront la garantie dont le gouvernement nord-coréen avait besoin pour dissimuler les essais des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) interdits. Fait intéressant, cette nouvelle a été publiée un jour après que les Forces armées de Corée du Sud ont mis en garde contre les lancements de deux missiles balistiques à portée intermédiaire par le Nord.

Selon un porte-parole de l’Agence nationale de développement aérospatial (NADA), dans une interview avec l’agence de presse d’État KCNA, les lancements représentaient « un test de phase finale important pour le développement d’un (a) satellite de reconnaissance ».

Ils ont confirmé « des indices techniques importants », tels que le fonctionnement d’une caméra dans l’Espace et la capacité de traitement et de transmission des données des appareils de communication. L’objet a atteint 500 kilomètres de hauteur lorsqu’il a été lancé à un angle élevé. Le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a publié deux photos en noir et blanc qui semblent montrer le territoire sud-coréen vu de l’espace.

Le dirigeant nord-coréen veut faire du pays l’arsenal nucléaire le plus puissant du monde

La fabrication d’un satellite de reconnaissance militaire était l’un des principaux projets présentés l’an dernier par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Jeudi, un « moteur à combustible solide à forte poussée » a été testé, ce qui, selon les analystes, permettra des lancements plus rapides de missiles balistiques. L’intention de Kim Jong Un est que le combustible solide facilite le lancement de ces ICBMS depuis la Terre ou un sous-marin.

Toutes ces mesures sont conformes aux déclarations de Kim sur la construction de l’arsenal nucléaire le plus puissant du monde en Corée du Nord. Les États-Unis et la Corée du Sud ont déjà prévenu que la Corée du Nord préparait le septième essai nucléaire de son histoire.

