Parce qu’il faut éviter d’utiliser les smartphones et les tablettes pour calmer les enfants

Il est probablement arrivé à de nombreux parents, alors qu’ils préparaient le dîner ou s’adonnaient à des tâches chronophages, de recourir à des tablettes et des smartphones pour calmer ou garder leur enfant calme. L’utilisation d’appareils numériques semble offrir une solution rapide et fiable aux crises de colère et à l’agitation, mais elle pourrait avoir ses inconvénients à long terme, surtout si cette stratégie est utilisée de manière cohérente. Ceci est mis en évidence par les résultats d’une nouvelle étude américaine qui suggère d’éviter l’utilisation d’appareils mobiles pour garder les enfants calmes ou occupés, car cette pratique était associée à une plus grande dérégulation émotionnelle, en particulier chez les garçons de moins de 5 ans.

« L’utilisation d’appareils mobiles pour calmer un jeune enfant peut sembler être un moyen inoffensif et temporaire de réduire le stress à la maison, mais il pourrait y avoir des conséquences à long terme s’il s’agit d’une stratégie calmante normale. a déclaré l’auteur principal Jenny Radesky, du CS Mott Children’s Hospital de l’Université du Michigan. Surtout dans la petite enfance, les dispositifs peuvent remplacer les opportunités de développement de méthodes indépendantes et alternatives d’autorégulation”.

L’utilisation d’appareils calmants pour bébé peut provoquer des troubles émotionnels

Pour l’étude, qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Jama PédiatrieLes chercheurs ont examiné la fréquence à laquelle 422 parents utilisaient des appareils numériques pour apaiser les enfants de 3 à 5 ans en évaluant l’utilisation et le comportement des appareils numériques dans une enquête en ligne menée en août 2018 et janvier 2020, c’est-à-dire avant que la pandémie de Covid ne perturbe les habitudes scolaires et à la maison. vie.

Plus précisément, les chercheurs ont analysé les réponses des parents sur la fréquence à laquelle ils utilisaient les appareils numériques comme outil apaisant et les associations avec des symptômes de réactivité émotionnelle ou de dérégulation sur une période de six mois, notant que l’utilisation accrue des smartphones et des tablettes est liée à des conséquences émotionnelles plus importantes chez les enfants, tels que des changements d’humeur plus rapides et une impulsivité accrue.

Les résultats ont également montré que l’association entre un dispositif d’apaisement et des conséquences émotionnelles est particulièrement marquée chez les enfants hyperactifs, plus impulsifs et au fort tempérament, les rendant plus sujets à des réactions telles que la colère, la frustration et la tristesse. Radesky, qui est elle-même mère de deux enfants, reconnaît qu’il y a des moments où les parents peuvent utiliser stratégiquement des appareils pour distraire les enfants, comme lorsqu’ils voyagent, mais que l’habitude d’utiliser des appareils pour les calmer »cela peut être particulièrement problématique chez les plus impulsifs, remplaçant leurs opportunités d’apprendre des stratégies de régulation des émotions”.