Elon Musk lance un satellite pour surveiller l’eau de la Terre

Vendredi matin, une fusée SpaceX Falcon 9 a décollé, emportant avec elle la topographie des eaux de surface et des océans (SWOT). Le vaisseau spatial est un satellite qui surveillera l’eau de la planète et avertira des conséquences du changement climatique. Le satellite est un partenariat entre la NASA et l’Agence spatiale française.

Au cours des près de vingt ans de développement des satellites, la France et les États-Unis se sont également appuyés sur les contributions des agences spatiales britannique et canadienne. La fusée a été lancée depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie, à 260 kilomètres de Los Angeles et SWOT est déjà en orbite autour de la Terre à environ 850 kilomètres de la surface.

La mission de SWOT

Le but du satellite est de cartographier et de mesurer les océans, les rivières et d’autres plans d’eau. SWOT couvrira les surfaces d’eau de 90% de la planète, entre 78º Nord et 78º Sud, en cartographiant tous les points de cette zone au moins deux fois tous les 21 jours. Le radar du satellite fonctionne à la fréquence micro-onde Ka. Cela vous permet d’observer à travers les nuages ​​et l’obscurité, ainsi que d’effectuer une cartographie en deux dimensions.

La mission de trois ans, si elle réussit, collectera des données qui amélioreront les modèles de circulation océanique et renforceront les prévisions météorologiques et climatiques, ainsi que surveilleront et aideront à gérer les ressources en eau dans les régions plus sèches.

Dans les prévisions climatiques, SWOT vise à surveiller la chaleur des océans et l’absorption de dioxyde de carbone. Selon les chercheurs, les mers sont responsables d’au moins 90% de l’absorption de l’excès de chaleur et des gaz à effet de serre, contribuant à réduire le changement climatique. Les données SWOT peuvent montrer quand l’océan cesse d’absorber cette chaleur et commence à la libérer, en mesurant l’élévation de la surface de l’eau.

De plus, le satellite SWOT observera les conséquences de l’élévation du niveau de la mer dans les zones côtières et réalisera un inventaire des lacs de la planète. Cette enquête augmentera le nombre de ces masses d’eau de milliers à des millions. Le satellite devrait commencer ses observations et publier des données au cours des prochains mois.

