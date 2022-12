Les vaisseaux spatiaux extraterrestres peuvent être découverts au laser

L’une des plus grandes questions en astronomie est de savoir si nous sommes ou non seuls dans l’univers. Dans un univers avec des milliards de planètes potentiellement habitables par la vie intelligente, il est étrange que la Terre n’ait encore détecté aucune civilisation extraterrestre. Ce doute est connu sous le nom de paradoxe de Fermi, et certains physiciens américains tentent de le résoudre grâce au Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO), qui peut aider à découvrir la vie extraterrestre intelligente voyageant dans l’espace.

LIGO est un observatoire qui vise à détecter les ondes gravitationnelles dans l’espace-temps. Ces ondulations sont généralement causées par des trous noirs, des étoiles à neutrons ou, dans un scénario plus controversé, des engins spatiaux extraterrestres.

Les scientifiques pensent que les engins spatiaux pilotés par des extraterrestres peuvent laisser des traînées gravitationnelles là où ils passent et qu’ils peuvent être détectés ici depuis la Terre. Cela semble simple, mais selon les calculs des physiciens, les engins spatiaux doivent répondre à certaines exigences.

Facteurs requis pour que les engins spatiaux soient détectés par LIGO

Le premier facteur est la taille. Pour que l’onde gravitationnelle soit suffisamment forte et détectée ici depuis la Terre par LIGO, le vaisseau spatial devrait être gigantesque. Selon les calculs des physiciens, la taille de Jupiter. Il devrait également être super rapide, se déplaçant à une vitesse qui représente au moins dix pour cent de la vitesse de la lumière, soit près de 30 000 kilomètres par seconde.

De plus, la théorie développée par les scientifiques limite la détection des voyages extraterrestres à une distance de 326 000 années-lumière de la Terre. Cette distance n’est même pas suffisante pour détecter les mouvements extraterrestres au-delà de la limite de la Voie lactée, qui fait environ 2 millions d’années-lumière de diamètre.

Une autre théorie évoquée par les physiciens est qu’il serait possible de détecter les vaisseaux extraterrestres en fonction du moteur qu’ils utilisent. S’il s’agit d’un moteur de distorsion spatio-temporelle, il générerait certainement une ondulation gravitationnelle qui peut être détectée sur Terre à l’aide de LIGO.

