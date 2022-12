L’intelligence artificielle brésilienne aide à la reproduction des poissons

Une équipe de chercheurs brésiliens de l’Université d’État de São Paulo (Unesp) a développé un logiciel d’intelligence artificielle (IA) qui effectue des mesures en temps réel des poissons de l’espèce Piaractus mésopotamicus, mieux connu sous le nom de pacu. L’innovation permettra aux éleveurs de poissons de sélectionner les traits idéaux des individus qui peuvent générer une progéniture avec des rendements plus élevés et un gain de poids de filet plus rapide.

La recherche a été publiée dans la revue aquaculture et les résultats sont prometteurs. Le suivi de la croissance du pacus se faisait jusque-là à l’aide d’un mètre ruban et d’une balance. La méthode semble être facile pour un particulier, mais elle demande beaucoup de travail à réaliser quand on songe à effectuer cette tâche dans de grandes aires de reproduction.

«Lorsque vous mesurez les poissons manuellement, vous obtenez moins de données car vous les stressez et pouvez transmettre des maladies qui entraînent des épidémies, sans parler du temps précieux passé. Nous avons automatisé le processus, entraînant la machine avec des photos de pacus et étiquetant la tête, le corps, la ceinture pelvienne et les nageoires. Maintenant, nous avons un appareil portable qui peut être emmené sur le terrain pour le faire rapidement et classer les meilleurs animaux », souligne Diogo Hashimoto, l’un des auteurs de l’étude et professeur au Centre d’aquaculture de l’Unesp à Jaboticabal, en réponse à physique🇧🇷

amélioration des espèces

Les chercheurs de l’Unesp ont dans un premier temps décidé de sélectionner des individus ayant une plus grande probabilité de générer une descendance au corps rond. Les pacus à corps rond sont généralement plus attrayants sur le marché que les pacus de forme ovale, car ils ont tendance à donner plus de longe et de côtes, les coupes les plus consommées. Pour cela, il est nécessaire de sélectionner des poissons qui ont une hauteur et une largeur similaires.

Bien qu’il existe déjà des technologies de sélection des caractéristiques phénotypiques d’autres espèces comme le tilapia et le saumon, l’IA développée par l’Unesp se démarque. « Notre programme est capable de reconnaître et de mesurer les différentes parties du pacu même sur le côté du réservoir, avec une pollution visuelle du fond et des conditions d’éclairage variables. Les systèmes développés pour le tilapia utilisent une lumière contrôlée et un fond standardisé », souligne Hashimoto.

La manière dont le filet de pacu est actuellement mesuré nécessite que le poisson soit déjà mort. De cette manière, les caractéristiques génétiques qui contribuent à un meilleur rendement et à une meilleure utilisation de la viande finissent par ne pas être transmises. Le nouveau logiciel d’IA permettra aux animaux présentant des traits génétiques favorables de rester en vie et d’être utiles en tant qu’éleveurs.

