Quel âge a l’eau ? Les scientifiques trouvent la réponse

L’origine de l’eau de la Terre est un mystère depuis des siècles. Il existe plusieurs théories qui expliquent leur existence, ainsi que les preuves qui les soutiennent. Cependant, son âge approximatif n’a jamais été calculé, jusqu’à présent.

Selon une étude récente publiée dans Éléments GeoScienceWorld et libéré par Alerte scientifique, l’eau de notre planète a 4,5 milliards d’années, le même âge que la Terre, et la preuve de cette affirmation réside dans la teneur en eau lourde présente sur Terre (composé également appelé eau deutérée et chimiquement similaire à l’eau normale). Pour arriver aux résultats, les scientifiques devaient évaluer méticuleusement la création d’un système solaire et comprendre la « pointe de l’iceberg » qu’est le chemin de l’eau.

La découverte a été annoncée dans un article intitulé « Nous buvons de la bonne eau il y a 4,5 milliards d’années », écrit par Cecilia Ceccarelli et Fujun Du, tous deux astronomes.

Dans les systèmes solaires comme le nôtre, l’eau est présente lorsque le soleil (une étoile) grandit et que les planètes se forment. La formation d’un tel système commence par un nuage moléculaire géant, qui contient principalement de l’hydrogène, le composant principal de l’eau. Viennent ensuite l’hélium, l’oxygène et le carbone, par ordre d’abondance, ainsi que les grains de poussière de silicate et la poussière carbonée.

La rencontre de tous ces composés déclenche le processus de naissance d’un système solaire. Cependant, l’eau n’est pas de l’eau tant que l’hydrogène et l’oxygène ne se combinent pas, et les molécules d’hydrogène les plus légères du nuage sautent par-dessus les grains de poussière gelés pour trouver de l’oxygène. Lorsque cela se produit, ils réagissent et forment de la glace d’eau, de deux types : l’eau ordinaire et l’eau lourde contenant du deutérium.

Image : Sergueï Nivens –

En bref, cette glace passe par plusieurs processus, y compris la vapeur et le gaz, jusqu’à ce que la gravité et d’autres réactions entrent en jeu, donnant vie à une jeune protoétoile et passant à de nouvelles étapes de création. Ce n’est qu’autour de la phase quatre, selon l’article, que nous verrons un système solaire comme nous en avons l’habitude, avec des planètes, des astéroïdes et des comètes occupant des orbites, et par conséquent une nouvelle phase d’eau.

Selon les auteurs, le fait est qu’il y a deux épisodes de synthèse d’eau, le premier se produit lorsque le système solaire n’est pas encore formé et n’est qu’un nuage froid et le second lorsque les planètes se forment. Les deux se produisent dans des conditions différentes, et ces conditions laissent leur empreinte isotopique sur l’eau. L’eau de la première synthèse a 4,5 milliards d’années – l’âge de notre planète, car elle fait partie du processus de naissance de l’ensemble du système solaire – et la question est maintenant : Quelle quantité de cette eau ancienne est arrivée sur Terre ?

Les résultats de tous ces travaux ont conclu qu’entre 1% et 50% de l’eau de la Terre provenait de la première phase de la naissance du système solaire. C’est un large éventail, mais c’est quand même une connaissance importante.

« L’eau des comètes et des astéroïdes (dont proviennent la grande majorité des météorites) a également été héritée depuis le début en grandes quantités. La Terre a probablement hérité son eau d’origine principalement des planétésimaux, qui sont censés être les précurseurs des astéroïdes et des planètes qui ont formé la Terre, et non des comètes qui ont plu dessus. »

Image : /Stanislavsky

Cependant, malgré une idée de l’âge de l’eau, de son processus de naissance et de la quantité de la formulation originale qui est arrivée sur Terre, l’étude n’a pas fait la lumière sur comme toute l’eau de l’étape initiale s’est retrouvée sur Terre, mais cela montre que l’indice réside dans la quantité d’eau lourde, ce qui est un début pour expliquer son chemin plus en détail. Cependant, il y a beaucoup plus de complexité à résoudre avant qu’ils ne puissent comprendre cela.

« La question est assez compliquée car l’origine et l’évolution de l’eau de la Terre sont inévitablement liées à d’autres acteurs importants sur cette planète, par exemple le carbone, l’oxygène moléculaire et le champ magnétique. »

L’équipe a également souligné que l’eau est au centre de tout, et en montrant qu’une partie de celle-ci remonte aux premiers jours du système solaire, les auteurs ont fourni un point de départ pour découvrir le reste.

« Une bonne fraction de l’eau de la Terre s’est probablement formée au début de la naissance du système solaire, quand c’était un nuage froid de gaz et de poussière, gelé et conservé au cours des différentes étapes qui ont conduit à la formation des planètes, des astéroïdes et des comètes et a finalement été transmis à la Terre, la Terre montante. Comment le passage final s’est produit est un autre chapitre.

