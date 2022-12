DART : Impact avec Dimorphos a dispersé mille tonnes de roche dans l’espace

Après trois mois de succès de la mission DART, qui détourné la route de l’astéroïde Dimorphos, les scientifiques continuent d’obtenir des données sur la collision, qui a provoqué une sorte « d’explosion » dans l’espace.

Lors de l’impact, la sonde de la NASA s’est dispersée mille tonnes de roche dans l’espace ;

de roche dans l’espace ; La diffusion des corps aidera l’agence spatiale américaine dans les études de ce type de matériel ;

Le matériau éjecté est seulement une fraction de la masse de Dimorphos – cinq millions de tonnes.

La force transférée à Dimorphos était 3,6 fois plus que si la sonde avait été absorbée par l’astéroïde, sans éjecter de matière. « Si vous faites sauter le matériau un peu hors de la cible, il y aura une force de recul », a expliqué Andy Cheng, scientifique de la mission et laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (JHU-APL). « Le résultat de cette force de recul est que vous mettez plus d’élan sur la cible et que vous vous retrouvez avec une plus grande déviation. »

« Si vous essayez de sauver la Terre, cela fait une grande différence », a-t-il dit, « car cela augmenterait le temps disponible pour monter la défense ou réduirait la taille du projectile nécessaire. »

Quant aux milliers de tonnes de roche, il s’agit d’une première estimation et elles ont été comparées à « six wagons avec pierre” par Andy Rivkin, chef d’équipe d’enquête DART.

« Les études sont toujours en cours, il se peut que ce nombre soit un minimum ; Peut-il être le double De plus, il pourrait même être dix fois plusselon certaines estimations », a-t-il souligné.

L’éjection a provoqué une sorte de « gâchis » dans l’espace, obligeant les télescopes à continuer de surveiller les débris, qui continuent de s’éloigner de l’astéroïde sur des dizaines de milliers de kilomètres.

Similitudes entre Didymos et Dimorphos

L’étude des deux astéroïdes a beaucoup montré sur leurs propriétés. Selon Cristina Thomas, de la Northern Arizona University, aux États-Unis, elle a déclaré qu’ils sont très similaires à un certain type de météorite qui tombe généralement sur notre planète. C’est ce qu’on appelle une chondrite commune.

