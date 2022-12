La peau artificielle simule le toucher en réalité virtuelle

Chaque jour qui passe, la technologie se développe pour favoriser une immersion complète des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de mondes virtuels. Les yeux et les oreilles ont été les premiers à entrer dans ce nouvel univers, maintenant les scientifiques s’emploient à faire toucher ensuite. Dans cet esprit, les ingénieurs de la City University de Hong Kong ont développé le WeTac. Il s’agit d’une « peau » électronique mince et portable qui fournit un retour haptique aux utilisateurs immergés dans la réalité virtuelle (VR) ou la réalité augmentée (AR).

Bien que ce ne soit pas un domaine rare, notamment en ce qui concerne les dispositifs portables conçus pour fournir ce type de réponse à l’utilisateur, ce qui limite sa propagation et son utilisation est la taille et le volume des dispositifs utilisés pour ressentir le toucher, car ils nécessitent des configurations et un enchevêtrement de fils.

Pour l’instant, le système WeTac semble être l’un des plus proches de l’objectif tactile, car il est composé d’un hydrogel de caoutchouc, qui colle à la paume de la main et au bout des doigts, relié à une petite batterie, qui peut être rechargée sans avoir besoin de fils, et tout ce système communique via Bluetooth.

Il y a 32 électrodes réparties sur l’hydrogel sur la paume et tous les doigts. A partir de ces appareils, des courants électriques sont émis pour produire des sensations tactiles. Il est possible de former différentes combinaisons de ces électrodes, avec des intensités différentes.

Il est possible d’avoir des sensations tactiles agréables et désagréables

Parmi les démonstrations réalisées, il est possible de distinguer la sensation de ramasser une balle de tennis ou de sentir une souris virtuelle passer dans votre main. Des sensations désagréables, comme toucher un cactus, peuvent également être produites.

L’équipe responsable d’avoir créé ce système a déclaré qu’il pourrait être couplé à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée. De cette façon, les utilisateurs de ces modalités pourraient réellement sentir le toucher de ce qui se passe sur les écrans. Avez-vous déjà pensé à pouvoir contrôler des robots à distance et sentir ce que le robot attrape ? Ce serait au moins intéressant.

