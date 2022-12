« Il faut être très prudent », prévient un avocat sur la possibilité d’un utérus artificiel

Après la répercussion générée par l’animation qui montrait des rangées de bébés générés à l’intérieur d’utérus artificiels – un scénario « dystopique » et très similaire à celui décrit dans le livre Admirable nouveau mondepar Aldous Huxley – dans la vidéo virale, une installation fictive appelée EctoLifequi promet d’être une solution pour, par exemple, les patientes atteintes d’un cancer qui doivent se faire enlever l’utérus.

Selon le matériel promotionnel, en plus de réduire les complications possibles de la grossesse, la plateforme serait un outil utile pour les pays connaissant un déclin démographique, comme le Japon, la Bulgarie et la Corée du Sud. Tout cela n’est rien d’autre que

Lire la suite:

Mais cela pourrait-il être légalisé ? Cela est clair dans un scénario hypothétique où la technologie serait viable. Pour l’avocat Leandro Alvarenga, commentateur de la Apparence numériquecela soulèverait un certain nombre de questions éthiques.

Alvarenga a souligné qu’en plus de la partie technique, il y a aussi d’autres questions qui impliquent la réalisation de ce type d’entreprise, telles que celles de nature morale, religieuse et éthique. Et, pour lui, le poids dans le domaine de l’éthique est que la proposition présentée dans la vidéo était que les parents avaient la possibilité de choisir les caractéristiques physiques des enfants générés. « Cela commence à interférer dans la formation génétique des gens et peut favoriser la création de castes dans la société », a-t-il commenté.

Regardez l’intégralité de l’interview :

Cette situation de génération d’enfants génétiquement modifiés rendrait ces nouveaux individus beaucoup plus proches du concept socialement créé de « perfection ». Lorsque l’on considère les circonstances nécessaires à ces changements, comme le fait qu’il ne s’agit pas d’une procédure susceptible d’être universellement disponible, c’est-à-dire que les gens devront payer pour cela, alors ceux qui n’ont pas une valeur monétaire suffisante de « s’adapter » à leur progéniture seraient socialement exclues.

Une nouvelle ressource technologique pourrait accentuer les inégalités

A partir de là, il serait courant d’observer une augmentation des préjugés envers les enfants qui sont différents de ceux qui sont dans une certaine « norme », produite par cette nouvelle ressource technologique. Cette discrimination est déjà présente dans la société d’aujourd’hui, mais elle survient surtout chez les enfants qui ont une condition qui les écarte de ce qui est considéré comme « normal ».

« Il faut faire très attention à ne pas créer de dissonances qui favorisent la discrimination », a commenté l’avocat. Leandro Alvarenga, dans une interview pour Netcost-Security

Le professionnel a également souligné les points positifs que cette nouvelle technologie pourrait apporter, tels que l’élimination des problèmes liés aux personnes qui embauchent des mères porteuses ; risque réduit de problèmes génétiques; et, enfin, la réduction des risques pour les femmes pendant la grossesse. Alvarenga admet qu’il s’agit « d’un sujet très controversé », car « il s’écarte un peu de la loi et relève d’une question idéologique, religieuse », ce qui nécessite un débat plus approfondi sur le sujet.

De plus, citant le rôle de la technologie entre-temps, l’avocat a été catégorique lorsqu’il a déclaré que « la technologie a toujours reflété ce que la société veut », c’est donc à la société d’aider à définir les directions et l’utilisation que ce nouvel appareil aura. en elle.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !