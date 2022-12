Une peinture égyptienne datant d’il y a plus de 3300 ans montre des oiseaux volants et une végétation marécageuse. Ce qui est intéressant, c’est que même longtemps après, les scientifiques peuvent encore nommer les espèces présentes dans le « chef-d’œuvre ». Le tableau est situé dans l’actuelle ville d’Amarna, à 300 kilomètres de la capitale Le Caire.

L’œuvre peinte sur les murs de l’ancienne capitale égyptienne d’Akhetaton, aujourd’hui Amarna, avait déjà été étudiée auparavant et ils ont même examiné les animaux et les plantes représentés. Cependant, dans la nouvelle recherche, les archéologues ont approfondi l’étude des formes de vie.

Parmi les oiseaux représentés figurent des pigeons biset (Colomba livia), martin-pêcheur à collier (Céryle Rudis), une pie-grièche (Lanius colure) et une bergeronnette blanche (motacille alba🇧🇷 Les chercheurs ont utilisé des recherches ornithologiques et taxonomiques antérieures pour définir l’espèce. Par ailleurs, elle représente également des marécages de papyrus et des nénuphars, des plantes aquatiques de la famille des fleurs de lotus et des nénuphars.

Les oiseaux martin-pêcheur et les pigeons biset représentés dans les peintures se trouvent encore aujourd’hui en Égypte. Les pigeons biset sont des oiseaux sauvages des falaises désertiques de la région, et non des marécages de papyrus tels qu’ils sont représentés. Les chercheurs pensent que le choix de représenter cet oiseau dans l’œuvre était simplement de le rendre plus beau.

Cependant, la pie-grièche et la bergeronnette grise sont des espèces migratrices dans le pays, étant communes d’août à novembre et d’octobre à avril, respectivement. La représentation de ces oiseaux est légèrement différente de la réalité, leurs queues sont représentées sous des formes triangulaires. Les égyptologues pensent que cette esthétique est précisément pour indiquer qu’il s’agissait d’espèces saisonnières d’Égypte.

(Crédit image : domaine public ; The Metropolitan Museum of Art, New York ; Antiquity Publications Ltd.)

Lire la suite:

Des œuvres d’Égypte ont été découvertes au siècle dernier

Les peintures ont été découvertes entre 1923 et 1925 et l’œuvre originale n’existe plus. Les représentations qui se trouvaient dans le lieu aujourd’hui connu sous le nom de Green Room étaient fragiles et pour tenter de les préserver en 1926, les chercheurs ont fini par les abîmer. Le consolidant utilisé pour renforcer la peinture a fini par décolorer et assombrir les figures. L’étude récente s’appuie sur l’un des fac-similés, copies, des œuvres.

Les chercheurs pensent que la salle verte a été construite pour que la famille royale puisse se détendre. Ils vont même jusqu’à théoriser qu’il avait aussi des plantes et jouait de la musique. « Une pièce ornée à tous points de vue d’un chef-d’œuvre d’art naturaliste, remplie de musique et parfumée de plantes coupées, aurait été une expérience sensorielle remarquable », écrivent-ils dans l’article.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !