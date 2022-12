L’enterrement d’un chaman près de Stonehenge révèle les secrets de l’âge du bronze

Un nouvel examen d’outils trouvés dans une tombe, située près d’un Stonehenge anglais, découvert au XIXe siècle, vieux d’environ 4 mille ans, a montré qu’il y avait des traces d’or à la surface des objets. En plus des instruments, deux personnes et des biens funéraires, comme un costume de chaman, ont également été retrouvés enterrés sur le site.

Selon les scientifiques, « les biens funéraires sont plus que des représentations de l’identité d’une personne ». Encadrer les gens uniquement comme «chaman» et «orfèvre», par exemple, n’est pas une manière adéquate de représenter ces individus, car ils peuvent avoir développé d’autres activités au sein de leurs communautés respectives à l’âge du bronze.

C’est en 1801 que les archéologues ont découvert cette collection d’artefacts de l’âge du bronze dans le village d’Upton Lovell, à environ 10 miles à l’ouest de Stonehenge. Les objets sont exposés au Wiltshire Museum, dans la ville de Devizes, en Angleterre, et ont été interprétés à cette époque comme les biens funéraires d’un «chaman» ou d’un saint homme.

Dans une interview avec Live Science, l’auteur de l’étude Rachel Crelin a déclaré qu’au moins l’un d’entre eux était célèbre pour sa capacité à créer des ornements à partir d’or et d’autres matériaux précieux. « Les deux personnes sont associées à une boîte à outils qui leur permettrait de fabriquer des objets incroyablement fins et beaux qui nécessitaient beaucoup d’habileté », a ajouté Crelin.

Image : Articles funéraires de la tombe d’Upton Lovell au Wiltshire Museum, Devizes. Crédits : Crellin et al./Antiquité

Des traces d’or et d’autres matériaux se trouvent sur les outils.

Cette nouvelle étude a confirmé la présence de traces d’or dans des outils préhistoriques et d’autres matériaux courants à l’âge du bronze. Le chercheur a souligné que l’usure des outils en pierre montre également qu’ils ont été utilisés de différentes manières pour façonner l’or et d’autres matériaux tels que l’ambre, le bois, le cuivre et le jais – une forme de charbon semi-précieuse à grain fin.

Le fait que ce sarcophage ait été retrouvé à quelques kilomètres d’un Stonehenge renforce l’idée que toute la zone a servi de nécropole préhistorique pendant des milliers d’années. Crellin espère que les chercheurs effectueront une analyse plus approfondie pour déterminer les origines géographiques des matériaux. Selon elle, « c’est la question à un million de dollars » à laquelle les scientifiques doivent désormais répondre.

