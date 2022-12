Explosion de l’aquarium de Berlin : 1 500 poissons morts

Tel que rapporté par Apparence numérique🇧🇷 le plus grand aquarium cylindrique du monde a éclaté ce vendredi matin (16), déversant environ 1 500 poissons exotiques dans le hall de l’hôtel Radisson Collection, à Berlin, en Allemagne.

Das Großaquarium Aquadom im Berliner Sea Life ist geplatzt; die armen Fische und Lebewesen. Welche Idioten haben den Zylinder geplant und gedacht, er würde dem hohen Wasserdruck Stand halten ?

Berlin, was kannst Du eigentlich? #AquaDom pic.twitter.com/MJdtRxbJXX — yanoxx 🇺🇦 (@yanoxxtweet) 16 décembre 2022

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’explosion. de l’aquarium, appelé AquaDom, qui a ouvert il y a 18 ans et mesurait 14 mètres de haut. « Un million de litres d’eau et tous les poissons à l’intérieur se sont déversés au rez-de-chaussée du complexe hôtelier qui abrite l’aquarium », a déclaré à l’Agence France Presse (AFP) un porte-parole des pompiers de Berlin.

Les clients de l’hôtel ont rapporté avoir été réveillés par une forte détonation. et la sensation d’un petit tremblement de terre. Deux personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre et ont été transportées à l’hôpital, et tous les poissons sont morts.

Selon la maire de Berlin, Franziska Giffey, « c’était un vrai tsunami »qui aurait pu être plus désastreux s’il n’avait pas eu lieu tôt le matin, alors que peu de monde était là.

« Malgré les terribles destructions auxquelles nous assistons, nous avons de la chance que personne n’ait été gravement blessé », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Les 1 500 poissons dans le réservoir, cependant, n’ont pas pu être sauvés », a ajouté Giffey. Il y a aussi 500 poissons vivant dans d’autres aquariums plus petits dans le hall de l’hôtel, qui ne sont pas affectés.

Cependant, comment l’explosion a coupé l’électricité du bâtimentl’approvisionnement en oxygène nécessaire à la survie des animaux a été interrompu, obligeant les pompiers à courir contre la montre pour parvenir à les sauver et à les envoyer aux entités de protection animale déjà prédisposées à les recevoir.

Plus de 100 équipes d’urgence étaient sur placequi était plein de verre éparpillé partout, parmi d’autres débris, tels que des chaises, des tables et des plantes en pot.

Toute la zone autour de l’hôtel est restée bouclée depuis l’incident. Selon la police, l’eau s’est violemment répandue sur la rue Karl Liebknecht, du côté de l’immeuble, forçant la fermeture de l’artère principale de circulation. Le service de transport public de la région a été annulé.

Environ 300 invités séjournaient à l’hôtel et ont été évacués. Le bâtiment qui abritait l’aquarium abrite également un musée consacré à la vie quotidienne dans l’ancienne Allemagne de l’Est communiste.

Le musée, situé au sous-sol du complexe, a subi de graves dégâts des eaux et restera probablement fermé jusqu’à fin février, a déclaré le directeur Gordon von Godin aux médias locaux.

