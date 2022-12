Le télescope James Webb nommé la plus grande percée scientifique de 2022

Lancé à Noël 2021, 25 ans après le début de son développement, le télescope spatial James Webb (JWST), l’observatoire orbital le plus moderne de la NASA, nous a déjà présenté une série d’images astronomiques incroyables, ramenant le passé de notre univers au présent. et fournir aux astrophysiciens un aperçu de l’avenir.

Ses grandes réalisations, bien sûr, sont très bien utilisées et dûment reconnues par la communauté scientifique. Preuve en est que trois des publications les plus prestigieuses dans le domaine ont officiellement déclaré le télescope spatial de 10 milliards de dollars américains – ou 53 milliards de reais, aux prix actuels – comme « l’objet scientifique de l’année ».

Le scientifique du télescope James Webb reçoit également de l’importance

Le mois dernier, le magazine Équipe a classé James Webb parmi les 200 innovations qui changent notre façon de vivre.

Puis ce fut au tour des rédacteurs du magazine. La science a sélectionné le télescope parmi un groupe de candidats (qui comprenait également la mission de déviation d’astéroïdes DART de la NASA) en lice pour le titre de « percée scientifique de 2022 ». Dans son annonce, le La science a fait l’éloge de l’équipement pour avoir permis aux chercheurs de révéler « le passé insondable de l’univers avec des détails époustouflants et sans précédent ».

Comme décrit dans la publication, « quelques jours après la mise en ligne de Webb fin juin 2022, les chercheurs ont commencé à découvrir des milliers de nouvelles galaxies plus éloignées et plus anciennes que toutes celles précédemment documentées – certaines peut-être plus de 150 millions d’années plus anciennes que la plus ancienne identifiée par Hubble .”

Enfin, dans une sélection promue par le périodique la natureJane Rigby, scientifique des opérations du projet JWST, faisait partie des « 10 personnes qui ont contribué à façonner les histoires scientifiques » pour 2022.

Des détails auparavant inaccessibles de l’univers sont révélés

Orbitant à une distance de 1,5 million de km de la Terre, dans la région connue sous le nom de « Second Lagrange Point » (L2) entre notre planète et le Soleil, Webb est soigneusement protégé du rayonnement solaire.

Cette protection est cruciale pour la capacité de l’observatoire à détecter le signal infrarouge le plus faible, essentiellement la chaleur, provenant des profondeurs de l’univers et de l’intérieur d’épais nuages ​​de poussière cosmique qui obscurcissent la vue des télescopes optiques tels que le télescope spatial Hubble.

Image des piliers de la création capturée par le télescope James Webb. Image : NASA

Depuis la publication de ses premières images le 12 juillet, l’observatoire a fourni un flux constant de vues impressionnantes de l’univers, plus étonnantes les unes que les autres.

Il a, par exemple, réalisé ses propres enregistrements de certains des objets les plus célèbres précédemment photographiés par Hubble, révélant des détails jusque-là inaccessibles.

Webb a déjà pu voir des objets à plus de 13,4 milliards d’années-lumière, ceux qui existaient lorsque l’univers n’avait que 350 millions d’années.

Parmi de nombreuses découvertes, l’observatoire a révélé des explosions de naissances d’étoiles dans les piliers de la création et détecté des traces de dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’une exoplanète.

Et tout cela sans même avoir effectué une année dans l’espace. Imaginez ce qui reste à venir !

