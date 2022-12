La base d’Alcântara lance une fusée sud-coréenne dans l’espace la semaine prochaine

Tel que rapporté par Apparence numérique En mai, la startup aérospatiale sud-coréenne Innospace lancera sa première fusée depuis le centre de lancement d’Alcântara (CLA), le port spatial de l’Agence spatiale brésilienne (AEB) situé sur la côte nord-atlantique du Brésil, dans l’État de Maranhão, également appelé Base d’Alcantara🇧🇷

Boeing 747-400, de National Airlines, arrivant au Brésil avec la fusée sud-coréenne à bord. Image : Innospace

La fusée est arrivée au Brésil il y a deux semaines, amenée par un Boeing 747-400, aux commandes de la compagnie américaine Compagnies aériennes nationalesqui a atterri à l’aéroport international Marechal Cunha Machado, à São Luís, dans la nuit du 3 décembre.

Puis, la fusée sud-coréenne, d’environ 16 mètres de haut baptisée HANBIT-TLV, s’est dirigée vers la ville d’Alcântara, à environ 30 km de la capitale du Maranhão, pour un voyage qui a duré 40 heures – entre trajets fluviaux et terrestres.

Informez-vous sur le lancement

Quand sera? L’AEB avait informé que le véhicule décollerait entre ce vendredi (16) et mercredi prochain (21), en fonction des conditions météorologiques. Sur le Twitter d’Innospace, cependant, il y a déjà une date fixée : lundi (19), à 6 heures du matin (heure de Brasilia). Selon la publication de la société, il ne sera pas possible de diffuser le lancement en direct en raison des restrictions d’accès au réseau de la base militaire.

Le compte-à-rebours commence! INNOSPACE Date de lancement de HANBIT-TLV Sep 🚀 19 décembre 🕕 6 h (heure de Brasilia) depuis le centre spatial d’Alcântara au Brésil. Diffusion en direct – en raison de l’accès limité au réseau sur une base militaire, cela ne sera malheureusement pas possible. Notre équipe se prépare pour 🎥. pic.twitter.com/D5qnOZqsFn – innospacecorp (@innospacecorp) 16 décembre 2022

Pourquoi la base d’Alcântara a-t-elle été choisie ? Ce sera la première fois depuis son inauguration, le 1er mars 1983, que la Base d’Alcântara accueillera le décollage d’une fusée d’une société privée, mettant à l’épreuve le potentiel du cosmodrome brésilien pour les lancements spatiaux.

Avantages du centre de lancement d’Alcântara :

Base de lancement la plus proche de l’équateur (seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d’atteindre l’espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu’à 30 % d’économies de carburant ;

(seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d’atteindre l’espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu’à 30 % d’économies de carburant ; Le tracé de la péninsule d’Alcântara permet des lancements dans tous les types d’orbite de l’équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d’impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ;

de l’équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d’impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ; Il n’y a pas de trafic maritime et aérien offrant sécurité et protection, principalement parce qu’il se trouve en dehors des zones résidentielles ;

offrant sécurité et protection, principalement parce qu’il se trouve en dehors des zones résidentielles ; Le climat stable, le régime pluviométrique bien défini et les vents dans des limites acceptables rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l’année ;

rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l’année ; De par ces caractéristiques, il est le seul concurrent à la hauteur du Centre Spatial de Kourou, en Guyane française.

Quel est l’objectif de la mission ? Ce sera le premier vol d’essai suborbital pour valider le moteur du premier étage du HANBIT-Nano, un petit lanceur de satellites de la société capable de transporter une charge utile allant jusqu’à 50 kg sur une orbite polaire (qui traverse les pôles de la planète), les environ 500 kilomètres d’altitude.

D’après le site SpaceNewsInnospace a signé un accord avec le Département brésilien des sciences et technologies aérospatiales (DCTA) pour lancer le système de navigation inertielle (SISNAV), un projet qui bénéficie du soutien d’AEB et du Financier d’études et de projets (Finep), sous la supervision de l’armée de l’air brésilienne.

La charge utile est un appareil de navigation qui utilise un ordinateur et des capteurs de mouvement et de rotation pour calculer en continu la position, l’orientation et la vitesse d’un objet en mouvement, sans avoir besoin de références externes.

Selon le porte-parole d’Innospace, Kim Jung-hee, la charge utile ne sera pas déployée dans l’espace lors de ce lancement test. « Le lancement du test permettra à DCTA de regardez que le système de navigation inertielle fonctionne correctement dans des conditions spécifiques telles que les vibrations, les chocs et les températures élevées qui se produisent tout au long du processus depuis le décollage et pendant le vol », a-t-il déclaré. « Si le lancement test du HANBIT-TLV réussit, nous commencerons à préparer un lancement test du Hanbit-Nano. »

Futurs lancements spatiaux depuis la base d’Alcântara

L’année dernière, le gouvernement fédéral et l’armée de l’air brésilienne (FAB) ont annoncé que quatre compagnies étrangères avaient été sélectionnées pour opérer à Alcântara. Parmi ceux-ci, un seul a déjà signé un accord, en plus d’Innospace : le canadien C6 Launch Systems, qui devrait entrer en service mi-2023.

Virgin Orbit, propriété du milliardaire Richard Branson, est toujours en négociations, ainsi que Orion Sciences appliquées et technologie (Orion AST), des États-Unis, qui a l’intention d’utiliser notre port spatial à partir d’octobre de l’année prochaine.

Apprenez-en plus sur la base d’Alcântara dans ce spécial préparé par Regard numérique.

