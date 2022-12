Une sonde de la NASA révèle une image incroyable de l’objet le plus volcanique du système solaire

Lancé en août 2011, le vaisseau spatial Juno de la NASA est en orbite et étudie la planète Jupiter depuis juillet 2016. L’année dernière, lorsque la mission a été prolongée, les scientifiques ont également commencé à se concentrer sur les quatre lunes principales de la géante gazeuse.

L’un d’eux, Io, est l’objet le plus volcaniquement actif de notre système solaire. Cette semaine, l’agence spatiale américaine a publié une image étonnante de ce qui est le troisième plus grand satellite de Jupiter (après Ganymède et Callisto, suivis de la lune Europe).

L’image capturée par la sonde Juno le 5 juillet 2022 montre la lune Io de Jupiter, le corps céleste le plus volcaniquement actif du système solaire. Crédits : NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Selon la NASA, la capture a été effectuée le 5 juillet 2022, exactement six ans après que le vaisseau spatial a atteint l’orbite de la planète. À l’époque, Juno n’était qu’à 80 000 km de la cible (ce qui est peu, compte tenu des proportions astronomiques).

Sur l’image, vous pouvez voir des détails incroyables à la surface d’Io, qui est recouverte de centaines de volcans, dont certains projettent de la lave à des dizaines de kilomètres dans les airs.

Selon les scientifiques responsables du vaisseau spatial Juno, les observations pourraient apporter de nouvelles connaissances fascinant sur le corps céleste. « Vous pouvez voir les systèmes volcaniques », a déclaré Scott Bolton, enquêteur principal de la sonde de la NASA, lors d’une conférence de presse mercredi (14), lors de la diffusion de l’image au public. « Nous avons pu surveiller au cours de la mission principale – plus de 30 orbites – comment cela change et évolue. »

Lire la suite:

Juno a également effectué plusieurs survols d’autres lunes de Jupiter. « A chaque survol rapproché, nous obtenons une mine de nouvelles informations », a déclaré Bolton. « Les capteurs Juno sont conçus pour étudier Jupiter, mais nous étions enthousiasmés par la qualité de leur double fonction en observant les lunes de la planète. »

L’équipement a déjà examiné les croûtes de glace incroyablement épaisses qui recouvrent les lunes Ganymède et Europe. Leurs instruments ont pu mesurer la température et la pureté de ces coquilles de glace à une profondeur d’environ 25 km sous la surface.

Europa, d’ailleurs, est sur le point de recevoir un vaisseau spatial qui lui est exclusivement dédié. Prévue pour être lancée en 2024, la mission Europa Clipper, également de la NASA, pourrait avoir une chance de révéler si l’étoile abrite ou non une vie extraterrestre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !