Une collision avec une météorite pourrait avoir provoqué une fuite dans la capsule de la Station spatiale

Il semble que l’enquête sur la fuite de la capsule habitée Soyouz, amarrée à la Station spatiale internationale (ISS), rapportée hier (15) par Apparence numériquecela a fonctionné et les ingénieurs impliqués ont émis l’hypothèse que la panne aurait pu être causée par l’impact d’une micrométéorite.

La télévision de la NASA a montré des images de la capsule et de la fuite. Dans ceux-ci, il était possible de visualiser plusieurs particules blanches, semblables à des flocons de neige, quittant l’avion. La substance blanche est un type de réfrigérant et la perte de ce composant a forcé l’annulation d’une sortie dans l’espace qui devait être effectuée mercredi par deux cosmonautes russes.

Selon l’agence spatiale russe Roscosmos et l’agence spatiale américaine, la fuite du Soyouz MS-22 n’a heureusement représenté aucun danger pour les astronautes et cosmonautes à bord de l’ISS. « Les membres d’équipage à bord de la station spatiale sont en sécurité et ne courent aucun danger pendant la fuite », a ajouté la NASA.

Selon l’agence de presse TASS, l’ancien cosmonaute Sergei Krikalev a déclaré que « la cause de la fuite pourrait être une micrométéorite pénétrant dans le radiateur ». Il a ajouté qu' »aucun autre changement dans les paramètres de télémétrie du vaisseau ou de la station spatiale Soyouz (ISS) sur les segments russe ou américain n’a été détecté ».

Un incident pourrait rendre Soyouz inopérant

C’est le Soyouz MS-22, impliqué dans cet incident, qui a transporté les cosmonautes russes Sergei Prokopyev et Dmitry Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio vers l’ISS en septembre. Le trio doit revenir sur Terre en mars et si le Soyouz MS-22 n’est pas disponible, un autre vaisseau spatial doit être envoyé pour le remplacer.

« L’équipage a signalé que le dispositif d’avertissement du système de diagnostic du navire s’était déclenché, indiquant une chute de pression dans le système de refroidissement », a déclaré Roscosmos à propos de la fuite. « Pour le moment, tous les systèmes de l’ISS et de la capsule fonctionnent normalement, l’équipage est en sécurité. »

