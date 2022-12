Le phénomène rend le ciel rose aux États-Unis ; comprendre

Mardi matin (13), les habitants de Dallas, dans l’État du Texas, aux États-Unis, ont signalé un phénomène qui a laissé le ciel d’une teinte rose le matin. Le contrecoup est survenu lorsqu’un utilisateur de Reddit a partagé une photo du ciel brillant dans les tons de rose.

Le message qui a atteint plus de 12 000 réactions positives a fait écho avec la question de savoir ce que cela signifiait. « Pas un filtre, le ciel de Dallas est-il rose aujourd’hui ???? Je vis ici même pas un an, qu’est-ce que ça veut dire ? » a écrit l’utilisateur u/s0c-Magget dans le post.

Ciel dans les tons de rose posté par l’utilisateur de Reddit [Imagem: Reprodução Reddit/ u/s0c-Magget]

Parce que le ciel est bleu ?

Nous voyons normalement des nuages ​​blancs car ils diffusent toutes les longueurs d’onde de la lumière. Alors que le bleu du ciel est dû aux gaz dans l’atmosphère, qui réfractent mieux les courtes longueurs d’onde de la lumière visible tombant d’en haut.

Lire la suite:

Le ciel orange et rose

Au lever et au coucher du soleil, la lumière commence à se concentrer latéralement, ce qui oblige à traverser plus de gaz. Ainsi, la lumière doit parcourir un chemin plus long, interagissant avec plus de particules dans l’atmosphère qui permettent la réfraction d’ondes lumineuses plus longues, comme le rouge.

Bien qu’étrange, le ciel rose est un phénomène qui peut aussi indiquer que la pluie arrive. Cette idée existe depuis longtemps et est même présente dans la bible chrétienne.

« Ciel rouge au crépuscule, beau temps demain ; ciel rouge et maussade tôt le matin, mauvais temps toute la journée’ Matthieu 16: 2-3 Bible chrétienne

Et il existe même une base scientifique qui peut confirmer l’idée qui s’explique par le mouvement du soleil et des cellules de pluie. Les tempêtes se déplacent généralement d’ouest en est, tandis que le soleil se déplace dans l’autre sens. De cette façon, les nuages ​​de pluie à l’aube et au crépuscule seront toujours à l’opposé du Soleil et par conséquent réfractant la lumière des ondes plus longues.

« Le matin, le soleil est à l’est, et les nuages ​​légers rougeâtres seront à l’ouest. Les nuages ​​se déplaçant d’ouest en est, ils se déplaceraient vers l’observateur. La nuit, le soleil est à l’ouest et les nuages ​​éclairés rougeâtres seront à l’est, s’éloignant de l’observateur », a déclaré Jeffrey R. French, professeur adjoint de météorologie à l’Université du Wyoming, en réponse à Newsweek.

Et le ciel vert, ça veut dire quoi ?

Dans les commentaires du post Reddit, certains utilisateurs ont déclaré que le ciel vert indique qu’une tornade arrive. « J’habite ici depuis plus d’une décennie. Ce [céu rosa] et un ciel vert est un très mauvais signe de conditions idéales pour les tornades », a écrit l’utilisateur vishrit.

Le ciel vert n’est pas un phénomène courant et il se produit dans certaines conditions lorsque les nuages ​​sont chargés d’eau, réfractant uniquement la lumière bleu-vert. « Les nuages ​​​​verts sont rares et ont tendance à être associés à une très forte teneur en eau ou en glace dans un nuage, car l’eau liquide et gelée absorbe la lumière rouge, tout en nécessitant que le soleil soit à angle droit et non obscurci par d’autres nuages, » souligne Steven Sherwood, professeur de météorologie à l’UNSW Sydney.

