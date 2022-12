Quel animal est sur Terre depuis le plus longtemps ?

La planète Terre a déjà connu au moins 5 extinctions massives, qui ont éliminé au moins soixante-dix pour cent des espèces existantes au cours de la période. Les espèces animales sont allées et venues, tout au long de l’existence de la vie terrestre, s’adaptant pour survivre. Mais les espèces survivantes existent-elles encore aujourd’hui ? Ou plutôt, quelle espèce animale existe depuis le plus longtemps sur la planète Terre ?

En 2010, Guinness World Records a nommé la « créature vivante la plus ancienne du monde » au Triops cancriformis, ou comme on l’appelle populairement, crevette têtard. Le titre a été donné à la crevette têtard parce que des fossiles d’animaux similaires ont été trouvés datant de la période du Trias (entre 251,9 millions et 201,3 millions d’années). Mais ce titre est un peu faux.

Les animaux ressemblant à des crevettes têtards avec des corps de pagaie existent depuis des millions d’années. La conception était si efficace pour la survie en haute mer qu’elle a résisté tout au long de cette période. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit de la même espèce. Au cours des millions d’années qui se sont écoulées, l’ADN de la crevette têtard n’a pas été maintenu, selon une recherche publiée depuis 2010. Ainsi, la conception peut être la même, mais l’espèce fossilisée et celle que l’on trouve actuellement sont différentes.

Quelle est donc l’espèce la plus ancienne ?

Mais si ce ne sont pas les crevettes têtards, quels sont les animaux qui existent depuis le plus longtemps sur Terre ? Il y a même quelques autres candidats, mais la réponse est assez difficile à donner. Les coelacanthes sont l’un des candidats. Leurs fossiles ont été découverts pour la première fois en 1800, ils remontent à 400 millions d’années et on pensait qu’ils avaient disparu depuis la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années. Mais en 1938, des chercheurs d’Afrique du Sud ont capturé un spécimen de l’animal.

Un autre candidat est le crabe en fer à cheval, dont la lignée remonte à plus de 480 millions d’années. Cependant, le crabe en fer à cheval et le cœlacanthe ne sont pas les espèces les plus anciennes de la planète. Les espèces actuelles de coelacanthes existaient il y a entre 20 et 30 millions d’années, tandis que les crabes sont apparus il y a 25 millions d’années.

Ces animaux sont connus sous le nom de « fossiles vivants », mais ils n’existent pas depuis si longtemps. Le terme « fossile vivant » véhicule l’idée que ces espèces d’animaux existent depuis plusieurs millions d’années, ce qui est pratiquement impossible. « Je ne pense pas qu’il y ait la moindre preuve qu’une seule espèce existe depuis plus de quelques millions d’années », a déclaré Africa Gómez, biologiste de l’évolution à l’Université de Hull, en réponse à la science en direct🇧🇷

Selon une étude publiée dans la revue Scientifique américain, les espèces animales ne durent en moyenne qu’entre 500 000 et 3 millions d’années, lorsqu’elles sont remplacées par leurs descendants. Ainsi, avec le changement constant de l’ADN et l’adaptation, il est difficile de distinguer quelle espèce existe depuis le plus longtemps.

Pour définir la réponse, il faudrait avoir des connaissances et décrypter toutes les histoires évolutives des animaux. Par conséquent, il n’est pas possible de dire quel est l’animal qui est sur Terre depuis le plus longtemps.

