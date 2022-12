Signes de vie ? La NASA découvre des planètes « jumelles » pouvant contenir de l’eau liquide

La recherche a indiqué que, grâce au télescope Kepler à la retraite, la NASA a trouvé deux planètes « jumelles » qui pourraient être constituées essentiellement d’eau.

Les exoplanètes ont été nommées Kepler-138c et Kepler-138d et orbitent autour d’une étoile à 218 années-lumière de la Terre, située dans la constellation de la Lyre. La découverte est intervenue après que les scientifiques ont été intrigués par les données de Kepler de 2014, puis ont décidé de revisiter les « jumeaux » avec Hubble et Spitzer à la retraite pour essayer de mieux comprendre leur constitution.

« Au départ, nous pensions que les planètes plus larges que la Terre étaient de grosses boules de métal et de roche, comme des versions agrandies de la Terre, c’est pourquoi nous les appelions des super-Terres », a déclaré Björn Benneke, astrophysicien à l’Université de Montréal, Canada. et co-auteur de la nouvelle recherche, publiée ce jeudi (15) dans Nature.

« Cependant, nous avons montré que ces deux planètes, Keplers 138c et ed, sont de nature quelque peu différente : une grande partie de tous leurs volumes respectifs est constituée d’eau », a-t-il déclaré. « C’est la première fois que nous observons des planètes qui peuvent être identifiées avec certitude comme des mondes aquatiques, un type de planète que les astronomes ont théorisé comme étant réel depuis longtemps. »

Sûr qu’il y a de l’eau ? Pas encore

Malgré de nouvelles preuves, les astronomes ne sont toujours pas tout à fait sûrs que ces planètes sont essentiellement constituées d’eau – ils n’ont pas encore détecté le liquide directement sur les planètes.

Cependant, les chercheurs ont pu calculer la densité de chacun des « jumeaux » : tous deux font environ trois fois le volume de la Terre, mais seulement le double de sa masse, ce qui les rend beaucoup moins denses que notre planète. Le résultat a été une surprise, car les scientifiques pensaient qu’ils étaient légèrement différents.

La faible densité suggérait que bien plus de la moitié des corps étaient constitués de quelque chose de plus lourd que l’hydrogène et l’hélium mais plus léger que les roches qu’ils s’attendaient à trouver, ce qui laissait la possibilité que leurs constitutions soient de l’eau une véritable question de possibilité.

Les chercheurs suggèrent que les deux planètes pourraient ressembler à des lunes glacées dans le système solaire externe, qui pourraient cacher un océan d’eau liquide sous une coquille de glace et au-dessus d’un noyau rocheux. Cependant, les mondes peuvent être beaucoup plus chauds que ces lunes, avec peu de glace à trouver.

« Imaginez des versions plus grandes d’Europe ou d’Encelade, les lunes riches en eau en orbite respectivement autour de Jupiter et de Saturne, mais en les rapprochant beaucoup plus de leur étoile », a expliqué Caroline Piaulet, doctorante. à l’Université de Montréal et auteur principal de la recherche. « Les températures dans les atmosphères de Kepler-138c et Kepler 138-d sont presque au-dessus du point d’évaporation de l’eau et nous nous attendons à une atmosphère épaisse et dense faite de vapeur sur les deux planètes. »

Malgré cela, on s’attend à ce que sous toute cette vapeur se trouve de l’eau liquide, ou même de l’eau si chaude et sous une telle pression qu’elle a la densité d’un liquide mais s’écoule comme un gaz, un état appelé fluide supercritique.

Découverte d’une autre exoplanète

Les planètes exotiques n’étaient pas les seules surprises trouvées dans les données de Hubble et Spitzer. En 2014, les télescopes recherchaient trois planètes en particulier, dont les « jumelles ». Benneke s’est particulièrement intéressé au monde ultrapériphérique, Kepler-138d, ce qui a conduit aux observations de Hubble et Spitzer qui ont eu lieu entre 2014 et 2016.

Les données ont conduit à une quatrième planète, qui pourrait s’appeler Kepler 138-e, un petit monde en orbite autour de l’étoile tous les 38 jours à une distance qui pourrait permettre à l’eau liquide d’exister à sa surface, selon les scientifiques. Pendant ce temps, Kepler 138-bec orbite tous les dix et 14 jours, respectivement.

Les observations supplémentaires suggèrent également que Kepler 138b a la taille de Mars, ce qui pourrait en faire l’une des plus petites des plus de 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour.

Les scientifiques espèrent que les planètes Kepler ne seront pas les dernières à offrir de tels défis. « Au fur et à mesure que nos instruments et techniques deviennent suffisamment sensibles pour trouver et étudier des planètes plus éloignées de leurs étoiles, nous pourrions commencer à trouver beaucoup plus de mondes aquatiques de type Kepler », a déclaré Benneke.

Avec des informations de Space.com

Image en vedette : ESA/Hubble, M. Kornmesser

