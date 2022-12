« Gateway to Hell »: un cratère géant s’ouvre dans la ville russe

Un cratère de 30 mètres de large s’est formé au-dessus d’une mine de minerai de fer à Sheregesh, en Russie, et les médias locaux ont décrit l’incident comme une « porte de l’enfer ». Plusieurs images partagées sur Telegram, un réseau social russe, ont montré les moments de terreur qui ont dévasté la population locale. Vous pouvez même voir une maison se balancer au bord du cratère.

Heureusement, il n’y a pas eu de victimes car les autorités ont évacué la zone dès que le sol est devenu instable. De plus, l’administration du district de Tashtagol a publié une déclaration dans laquelle elle faisait état de l’état des routes et des maisons : rien n’a été endommagé, mais la route principale a été bloquée et les bus suspendus.

Dans une interview avec Newsweek, le scientifique Evgeny Chuvilin du Center for Petroleum Science and Engineering de l’Institut des sciences et technologies de Skolkovo a déclaré que « bien que le cratère ondulant puisse sembler dramatique, il n’est pas inattendu ». Le scientifique a déclaré que des mesures de sécurité adéquates ont déjà été prises pour minimiser les dégâts.

En revanche, les cratères trouvés dans le nord de la Sibérie occidentale sont des « formations géologiques uniques » et sont apparus à la suite d’un dégagement explosif de gaz des horizons supérieurs du pergélisol arctique.

Image : Cratère ouvert au-dessus d’une mine de minerai de fer en Russie. Crédits : incident_kuzbass/Telegram

Chuvilin a expliqué que « la formation d’un cratère est précédée d’une accumulation locale de gaz, principalement du méthane, sous pression dans le permafrost ». Au fur et à mesure que cette pression s’accumule, le sol au-dessus de la zone touchée cède. « Il y a un dégagement explosif de gaz avec une dispersion de fragments de roche [e] glace à plusieurs centaines de mètres autour de la zone d’avance du gaz », précise le scientifique.

Selon Chuvilin, la formation de ces cratères est assez rare. Seulement 20 d’entre eux ont été découverts depuis 2014. On pense qu’à mesure que la planète se réchauffe, la fréquence des explosions souterraines augmentera. Allié au changement climatique, un autre facteur qui contribue à ce scénario est l’exploitation minière, qui rend le sol de plus en plus vulnérable à l’ouverture de ces « portails vers l’enfer ».

