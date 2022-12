L’origine de Dracula a peut-être été découverte par des scientifiques

Le comte Dracula a-t-il vraiment existé ? Pour ceux d’entre vous qui pensaient que l’histoire écrite par le romancier Bram Stoker n’était que le fruit de l’imagination de l’auteur, une enquête initiée par un trio de scientifiques peut ajouter des informations à l’imagerie qui imprègne le conte.

Pour cela, Gleb et Svetlana Zilberstein, en collaboration avec le professeur Pier Giorgio Righetti, de l’Université polytechnique de Milan, ont utilisé une méthode qui collecte et interprète les traces biochimiques de personnages historiques, ils ont donc commencé une recherche des données génétiques de l’homme qui a inspiré le création du comte Dracula.

Lire la suite:

Selon une interview accordée par le couple Zilberstein au journal britannique The Guardian, ils enquêteront sur des traces de salive, de sueur et d’empreintes digitales laissées dans des lettres écrites il y a plus de 500 ans par Vlad Drácula, l’inspirateur de Stoker pour la création du vampire. Le personnage, également connu sous le nom de « Vlad l’Empaleur », était prince de Valachie, situé dans le sud de l’actuelle Roumanie, et est entré dans l’histoire principalement en raison de la brutalité commise contre ses ennemis. Il montrait les corps des opposants attachés à des pieux.

Selon les scientifiques, les « biomolécules historiques » trouvées dans les documents verront leur composition et leur âge analysés. C’est par leur intermédiaire que les personnes concernées obtiendront des informations sur la santé, le mode de vie et l’alimentation de l’individu. Même les données sur les conditions environnementales de l’endroit où vivait Vlad peuvent être identifiées.

La méthode a été appliquée dans d’autres enquêtes

Le document choisi par Gleb et Svetlana pour être analysé était le manuscrit écrit aux habitants de Sibiu, le 4 août 1475, dans lequel le prince annonçait son déménagement dans la ville. La méthode d’analyse biochimique a déjà été utilisée à une autre occasion, dans le manuscrit original du « Maître et Marguerite », écrit par Mikhaïl Boulgákov, et dans la lettre de George Orwell à Moscou. Dans ce dernier document, ils ont trouvé « des traces de tuberculose, [doença] qu’il a contracté en Espagne », a souligné Gleb.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !