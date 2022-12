Hubble révèle une nouvelle image d’une nébuleuse de 300 années-lumière de large

L’un des objets les plus photographiés par le télescope Hubble, la nébuleuse de la Carène a été capturée à nouveau par le plus célèbre observatoire spatial des trois dernières décennies.

Nommée scientifiquement NGC 3372, la nébuleuse de la Carène est un énorme nuage de gaz et de poussière qui abrite plusieurs étoiles massives et brillantes, dont au moins une douzaine qui font 50 à 100 fois la masse de notre Soleil.

Trois captures Hubble de la nébuleuse Carina. Les deux du haut ont été réalisées respectivement en 2007 et 2008. En bas, le plus récent. Crédits : Hubble NASA/ESA

Bien qu’elle soit à plus de 7 500 années-lumière de la Terre, la région peut être observée même à l’œil nu (depuis l’hémisphère sud de notre planète), en raison de sa taille énorme : elle mesure un impressionnant 300 ans de lumière.

C’est une nébuleuse à émission, ce qui indique que le rayonnement intense de ses étoiles ionise le gaz, le faisant briller et se propager largement sur une vaste zone. (Pour en savoir plus sur les nébuleuses et les types existants, cliquez ici).

En plus d’être l’une des cibles préférées de Hubble, la nébuleuse de la Carène, remplie d’étoiles jeunes et en formation vivant côte à côte avec des étoiles mourantes, a été l’un des premiers axes scientifiques du télescope spatial James Webb.

Au fur et à mesure que les étoiles se forment et produisent un rayonnement ultraviolet, leurs vents stellaires dispersent le gaz et la poussière qui les entourent, formant parfois des couches sombres et poussiéreuses et ouvrant des espaces vides pour devenir nettement observables.

Pour créer cette nouvelle image de la nébuleuse Carina, les scientifiques se sont appuyés sur les capacités d’imagerie de la lumière infrarouge de Hubble, qui détectent des longueurs d’onde de lumière plus longues non diffusées par la poussière et le gaz lourds entourant les étoiles.

La capture ne montre qu’une petite partie de l’immense nuage, situé près du centre, dans une zone de gaz plus mince. Précisément parce qu’elle est si grande, la nébuleuse Carina ne peut être étudiée que par sections, rassemblant des données à partir de différentes images pour comprendre sa structure et sa composition à grande échelle.

Aussi appelée la Grande Nébuleuse et la Nébuleuse Eta Carinae, elle a été découverte en 1752 depuis le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud par l’astronome français Nicolas-Louis de Lacaille.

