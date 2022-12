Comment l’énergie de fusion nucléaire peut-elle changer le monde ?

Pour la première fois, des scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), en Californie (États-Unis), ont réussi à créer une capsule de fusion nucléaire qui produisait plus d’énergie qu’elle n’en consommait. L’annonce historique montre une avancée importante dans ce qui promet d’être « l’énergie du futur ». Cependant, la route est encore longue.

Lequel est? En résumé, la fusion nucléaire est le processus par lequel deux ou plusieurs noyaux atomiques se rejoignent et forment un autre noyau avec un numéro atomique plus élevé. Bien qu’elle dépense beaucoup d’énergie pour être produite, si la technologie est bien aboutie, elle peut générer une quantité bien supérieure à ce qui est dépensé.

Le Soleil est alimenté par l’énergie de fusion nucléaire entre les atomes d’hélium et d’hydrogène.

La réaction que les scientifiques ont produite en laboratoire est similaire, mais à une échelle beaucoup plus petite.

En cas de succès, la technologie pourrait créer une source presque illimitée d’énergie propre.

LA La fusion nucléaire est le contraire de la fission nucléaireutilisé dans les centrales électriques :

La fusion force les atomes légers ensemble, libérant beaucoup d’énergie.

Lors de la fission, les atomes lourds se séparent. générer des débris

L’expérience de fusion nucléaire

Comment cela a-t-il été fait ? Dans l’expérience en Californie, une petite quantité d’hydrogène a été placée dans une capsule (environ la taille d’un petit bouton). Un laser a ensuite chauffé la capsule à 100 millions de degrés Celsius.

C’est plus chaud que le centre du Soleil🇧🇷 Cet échauffement a comprimé la capsule plus de 100 milliards de fois l’atmosphère terrestre. Réaction qui a forcé les atomes à fusionner et à libérer de l’énergie.

Parce que c’est important ? C’était la première fois qu’une réaction de fusion nucléaire libérait plus d’énergie que celle dépensée pour générer l’expérience, ce qui constitue une avancée importante dans le secteur.

Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir. Dans une interview avec Apparence numériquele physicien Vinícius Njaim Duarte, du Princeton Plasma Physics Laboratory, aux États-Unis, a expliqué que le résultat était déjà attendu par ceux qui suivent le secteur et qu’il arrive après de nombreuses études.

«Nous avons eu d’autres expériences auparavant qui ont atteint une efficacité proche de 90%, au LLNL même. Donc, le 100 % est quelque chose que nous attendions » Vinicius Njaim Duarte

Malgré les progrès, il reste encore un long chemin à parcourir🇧🇷 L’échantillon testé est encore petit et pour produire de l’énergie à grande échelle, il en faut beaucoup plus. « Si vous considérez globalement ce qui s’est passé au laboratoire, le rendement était de 1% », explique le physicien.

Une énergie propre et sans déchets

Comment la fusion nucléaire est-elle propre ? Selon l’expert, la fusion nucléaire ne devrait pas polluer directement l’environnement, comme c’est le cas avec la fission :

La fusion nucléaire ne génère pas de débris

Les débris de fission sont dangereux et peuvent durer éternellement

Ces débris peuvent causer des dommages à l’homme, comme nous l’avons vu, par exemple, lors de la catastrophe de Fukushima.

Duarte souligne que l’expérience est une avancée géante dans le domaine et que l’avenir est prometteur.

« Le cadre est réel. Je dirais que le résultat est encourageant. Vinicius Njaim Duarte

Pour utiliser ce type d’énergie à l’échelle mondiale, il reste encore un long chemin à parcourir. Une pierre d’achoppement majeure est le coût, car le développement et la production de cette énergie peuvent coûter des milliards de dollars.

De plus, les investissements dans les énergies propres sont impactés par la guerre en Ukraine. Cependant, les premières mesures ont déjà été prises et les problèmes environnementaux causés par l’utilisation d’énergie non propre rendent encore plus évidente la nécessité de la fusion nucléaire.

