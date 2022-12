« L’œil dans le ciel » de la Chine révèle des détails sans précédent sur la Voie lactée

Des scientifiques chinois affirment que le gigantesque radiotélescope « Eye of the Sky », situé à Guizhou, une province montagneuse du sud-ouest du pays, a découvert des informations sans précédent sur la Voie lactée.

Le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST), appelé officieusement «l’œil du ciel». Image : Ou Dongqu/Xinhua/ZUMA

Selon l’agence de presse gouvernementale Xinhua, le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST), comme on l’appelle officiellement, est le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde, ainsi que le seul télescope géant à parabole unique de toute la planète.

Il a capturé des détails sans précédent sur le milieu interstellaire galactique – l’espace entre les milliards d’étoiles de la Voie lactée.

Dirigée par Han Jinlin, un scientifique des Observatoires astronomiques nationaux de Chine, l’équipe de recherche a publié ses nouvelles découvertes samedi (10) dans la revue Science Chine : physique, mécanique et astronomie.

Selon Han, lors de l’étude sensible des pulsars à l’aide de FAST, les données de la raie spectrale du milieu interstellaire ont été enregistrées simultanément. Bien que l’affinement de l’étalonnage soit toujours en cours, les résultats disponibles sont déjà les plus sensibles pour détecter les nuages ​​neutres d’hydrogène gazeux à ce jour.

Répartition du gaz ionisé dans l’espace interstellaire de la Voie lactée révélée par FAST. Image : Xinhua

Les chercheurs ont également révélé des régions éclairées par des étoiles brillantes et des gaz ionisés diffus d’origine inconnue. Pour les scientifiques du monde entier, les champs magnétiques galactiques qui imprègnent le milieu interstellaire sont extrêmement difficiles à mesurer.

Répartition de l’hydrogène gazeux dans l’espace interstellaire de la Voie lactée révélée par FAST. Image : Xinhua

Han et son équipe se sont appuyés sur la sensibilité de FAST pour analyser l’effet Faraday (un phénomène de polarisation de la lumière à travers les relations entre l’électricité et le magnétisme) d’un grand nombre de pulsars faibles, identifiant les champs magnétiques de la Voie lactée dans une gamme beaucoup plus large dans le disque galactique et halo. « Sans FAST, le champ magnétique interstellaire sur une région aussi large ne serait jamais détecté », a déclaré le chercheur principal.

Il explique que, caractérisées par une sensibilité élevée, une résolution spectrale élevée et une résolution spatiale élevée, les données de raies spectrales sont une ressource extrêmement précieuse pour étudier la structure de la Voie lactée et le cycle écologique interstellaire.

« Les bases de données sur l’hydrogène neutre et l’hydrogène ionisé publiées par ces articles sont des ressources précieuses pour les astronomes du monde entier » Jing Yipeng, membre de l’Académie chinoise des sciences et professeur à l’Université Jiao Tong de Shanghai.

