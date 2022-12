La « particule fantôme » a un mystère révélé par des scientifiques

Des chercheurs impliqués dans l’expérience Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) en Allemagne plus tôt cette année ont découvert la plus petite mesure de la masse d’un neutrino, une particule subatomique chargée électriquement qui interagit avec d’autres particules par la gravité et la force nucléaire faible. .

Les scientifiques ne sont arrivés qu’au nombre de 1,6 × 10⁻³⁶ kilogrammes, une très petite valeur, après avoir analysé les isotopes de l’hydrogène en décomposition. Pour cela, dans l’étude, la distribution d’énergie des électrons libérés lors de la désintégration bêta du tritium (³H) a été mesurée.

Même si cette mesure n’est pas la plus précise, c’est ainsi qu’il sera possible de comprendre le rôle que jouent les neutrinos dans l’Univers et l’impact qu’ils peuvent avoir sur les théories actuelles de la physique, après tout, les neutrinos sont très particuliers. Elles font partie des particules subatomiques les plus abondantes de l’Univers.

Cependant, les neutrinos interagissent rarement avec la matière normale. Grâce à toutes ces propriétés, elles deviennent difficiles à détecter et sont donc appelées particules fantômes. Actuellement, seules les méthodes de détection indirecte, qui captent les effets du passage des neutrinos, sont utilisées pour trouver ces petites particules.

Particule et antiparticule émettent la même masse et la même énergie

Ce processus montre à quel point il est difficile de mesurer la masse d’un neutrino. Ainsi, KATRIN a cherché à profiter de la désintégration bêta d’un isotope radioactif instable de l’hydrogène, le tritium, pour sonder la masse d’un neutrino. Les physiciens sont certains qu’une particule et son antiparticule répartissent uniformément masse et énergie ; par conséquent, si vous mesurez l’énergie des électrons, vous pouvez trouver l’énergie du neutrino. C’est ainsi que l’équipe a réussi à atteindre 1,6 × 10⁻³⁶ kilogrammes.

Les physiciens Magnus Schlösser de l’Institut de technologie de Karlsruhe et Susanne Mertens de l’Institut Max Planck de physique en Allemagne se sont déclarés « fiers » de l’énorme défi relevé avec succès. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une masse exacte, ce résultat important permettra aux scientifiques d’affiner les modèles physiques de l’Univers. Par ailleurs, les chercheurs impliqués ont déclaré que « d’autres mesures de la masse des neutrinos se poursuivront jusqu’à la fin de 2024 ».

