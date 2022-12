Un utérus artificiel, comme celui de la vidéo devenue virale, serait-ce possible ?

Une vidéo présentant des rangées de bébés à l’intérieur des cosses d’incubateur est devenu viral sur les réseaux sociaux ces derniers jours après avoir été partagé par le profil de divertissement j’ai choquésur Twitter.

Bien qu’il ait été retiré quelques heures plus tard, le matériau est resté dans l’air assez longtemps pour que les gens croient qu’il s’agissait de « la première installation d’utérus artificiel au monde », censée pouvoir incuber « jusqu’à 30 000 fœtus en laboratoire par an ».

En fait, selon le site Web HuffPost basé au Royaume-Uni, la vidéo présente le travail du producteur et cinéaste formé en biologie moléculaire Hashem Al-Ghaili, qui, comme le décrit son site Web, utilise son « expérience scientifique et technologique pour développer de nouveaux concepts ».

Il parle d’« imaginer le futur », même si beaucoup confondent ses films avec de vraies actualités. O Apparence numérique déjà parlé d’une autre création du vulgarisateur scientifique : un avion gigantesque propulsé par l’énergie nucléaire, appelé croisière dans le cielqui est « un hôtel futuriste au-dessus des nuages ».

Dans la vidéo virale des utérus artificielsune installation factice appelée EctoLifequi promet d’être une solution pour, par exemple, les patientes atteintes d’un cancer qui doivent se faire enlever l’utérus.

Selon le matériel promotionnel, en plus de réduire les complications possibles de la grossesse, la plateforme serait un outil utile pour les pays connaissant un déclin démographique, comme le Japon, la Bulgarie et la Corée du Sud.

Ce que la science dit de l’utérus artificiel

Hashem dit que cette technologie existe déjà en fait et qu’elle pourrait être disponible sur le marché d’ici 10 ans. Ah bon?

Pour le professeur Joyce Harper, responsable du Reproductive Science and Society Group à l’Institute for Women’s Health de l’University College London (UCL), nous pouvons l’attendre avec impatience. Votre livre intitulé Vos années fertiles (Your Fertile Years, en traduction directe), a un chapitre entier consacré à l’avenir de la reproduction.

« Je n’ai aucun doute qu’à un moment donné, le la plupart des gens seront produits par FIV (fécondation in vitro)🇧🇷 et cela [EctoLife] serait une possibilité. En science, je pense qu’il ne faut jamais dire jamais », a-t-elle déclaré au HuffPost UK. « Je me souviens avoir regardé Star Trek où ils faisaient des appels vidéo, et vous savez, je n’aurais jamais pensé que j’appellerais mes enfants par vidéo sur FaceTime. »

Elle souligne que les quatre premières semaines de grossesse peuvent en fait être complétées dans un laboratoire de FIV (les femmes sont généralement enceintes de quatre semaines lorsqu’un embryon est transféré). Et maintenant, les bébés prématurés peuvent être soignés à partir de 21 semaines environ dans un incubateur à l’intérieur d’une unité néonatale.

« Une grossesse dure normalement 40 semaines et plus de la moitié de celle-ci peut maintenant se faire dans l’unité néonatale », dit-elle. Donc vraiment c’est moins de 20 semaines [de tempo de gestação], que les scientifiques doivent trouver comment faire en toute sécurité. Ce n’est pas si loin. »

Andrew Shennan, qui est professeur de sage-femme au King’s College de Londres, pense également que la vidéo n’est pas aussi farfelue qu’on pourrait le penser. « D’un point de vue théorique, c’est possible », dit-il à propos des utérus artificiels. « C’est juste une question de fournir le bon environnement avec du carburant et de l’oxygène, et je pense que les technologies sont là pour y parvenir. »

Bien que l’utérus artificiel lui-même ne pose pas un énorme défi, les premiers stades de développement – lorsque les organes se forment, au cours des 12 premières semaines – seraient plus difficiles à naviguer, estime Shennan.

Il dit qu' »il se passe toutes sortes de choses biochimiques et immunologiques que nous ne comprenons probablement toujours pas » concernant les anticorps transmis par la mère. « Cela nécessiterait plus de recherche. »

Une chose fondamentale qui ne peut être laissée de côté est la question éthique. La vidéo conceptuelle EctoLife parle d’offrir un « forfait élite », dans lequel le bébé peut être « modifié » pour changer la couleur des cheveux, le teint de la peau, la force physique, la taille et le niveau d’intelligence.

Le professeur Harper croit que les générations futures ne verront pas cela comme un problème éthique. Bien que je pense personnellement différemment, elle admet que l’utilisation d’utérus artificiels pourrait réduire les complications de la grossesse et donner aux couples masculins de même sexe de meilleurs choix en matière de reproduction, sans avoir besoin d’un ventre de soutien.

« Je n’ai aucun doute qu’à l’avenir, nous aurons un utérus humain artificiel, mais pour l’instant, il y a de nombreux problèmes techniques et sociaux que nous devons surmonter » Joyce Harper

