Les joyaux de Pharaon découverts dans le tombeau d’Égypte

Des archéologues de l’Université de Cambridge ont découvert une collection de bijoux en or et en stéatite alors qu’ils travaillaient à la nécropole de Tell El-Amarna dans la province de Minya en Haute-Égypte. Selon le secrétaire général du Conseil suprême égyptien des antiquités, Mostafa Waziri, les bijoux ont été récupérés dans la tombe d’un jeune adulte qui a été enterré avec eux.

La tombe où se trouvaient les bijoux est située dans le cimetière du désert du Nord à Amarna. Le site comporte des puits de chambre et des tombes funéraires, et la jeune femme a été enterrée dans l’un d’eux, avec d’autres individus. Elle était enveloppée de nattes de tissu et de fibres végétales, accompagnée d’un collier de pendentifs en forme de pétales et de trois anneaux.

Collier trouvé dans la tombe. [Imagem: Reprodução Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito]

Anneau trouvé dans la tombe. [Imagem: Reprodução Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito]

Anneau trouvé dans la tombe. [Imagem: Reprodução Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito]

Anneau trouvé dans la tombe. [Imagem: Reprodução Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito]

Lire la suite:

Les ruines de la ville d’Akhetaton

La découverte fait partie des recherches du projet Amarna, qui est opérationnel depuis 2005 et vise à comprendre le mode de vie et les traditions funéraires de la population ancienne de la ville. La ville antique abritait le pharaon monothéiste Akhenaton, Néfertiti et Toutankhamon et est l’un des sites archéologiques les plus importants au monde.

Le site archéologique où les bijoux ont été trouvés se trouve à 12 kilomètres de Minya et contient les ruines de la ville d’Akhetaton. La ville a été construite au cours de la 18e dynastie de l’Égypte ancienne par le pharaon Akhenaton et sa femme Néfertiti en l’honneur du dieu solaire Aton. Amarna possède de magnifiques temples et palais construits en adoration du dieu.

Des chercheurs de l’Université de Cambridge étudient le site archéologique depuis 1977, date à laquelle ils ont commencé les fouilles à Tel El-Amarna. Ils comprennent le grand temple d’Aton, le village d’Al-Ahgar, le palais nord et les maisons de Re et Banehsi. En plus des travaux de reconstruction du temple d’Atun, dans le Palais Nord.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !