Le Soleil surprend les scientifiques en faisant exploser 10 éruptions en une journée

Les éruptions solaires sont des explosions de plasma remplies de rayonnement électromagnétique. qui brisent la surface du Soleil et voyagent à la vitesse de la lumière. Lorsqu’elles sont dirigées vers la Terre, ces sursauts atteignent notre planète quelques minutes après avoir émergé de l’atmosphère solaire.

Les flashs (drapeaux) sont classés dans un système de lettres, et chacune de ces catégories, à son tour, a ses sous-niveaux.

Classe C, relativement faible ;

Classe M, plus modérée ;

Classe X, plus solide.

Même s’il s’agit d’un phénomène assez courant, il peut parfois surprendre🇧🇷 Comme cela s’est produit ce mercredi (14), lorsque les scientifiques ont signalé non pas une, mais au moins 10 éruptions solaires.

Selon le site SpaceWeather.com, l’une des explosions, de catégorie M6, a provoqué une brève coupure radio au-dessus de l’océan Atlantique vers 12h40 (heure de Brasilia). Comme celle-ci, la plupart des fusées éclairantes détectées appartiennent à la classe M.

Keith Strong, physicien solaire et vulgarisateur scientifique, a publié une vidéo accélérée montrant les 10 éruptions sur son compte Twitter.

Avant cela, alors que le nombre d’occurrences était encore de huit, le scientifique avait révélé que toutes les explosions provenaient de la même tache solaire, AR3165. Dans ce tweet, des voix fortes craignent qu’une épidémie de X ne se profile à l’horizon.

TROIS FLARES M SUPPLÉMENTAIRES : Un M6, un M3 et un M2, tous issus de l’AR3165. Cela fait 8 millions de fusées éclairantes jusqu’à présent aujourd’hui. Ils semblent grossir, une fusée X est-elle en vue ? Restez à l’écoute. pic.twitter.com/pjpbRhfTYo —Keith Strong (@drkstrong) 14 décembre 2022

Quelques heures plus tard, il a révélé qu’une autre région du Soleil avait également explosé. « La partie orientale est également active, pas aussi spectaculairement que la partie ouest », a déclaré le physicien, comparant la vigueur des deux taches solaires qui ont déclenché des éruptions.

CME WATCH – 2022.12.14 : Peut-être sans surprise, nous avons eu beaucoup d’activité au large du limbe SW où toutes les éruptions M se sont produites (voir les tweets précédents). Nous en avons eu 3 autres depuis mon dernier message. Mais le flanc est a également été actif, pas aussi spectaculairement que l’ouest ! pic.twitter.com/wytvXYmVxB —Keith Strong (@drkstrong) 15 décembre 2022

Les taches solaires sont des zones plus sombres et plus froides dans la couche la plus basse de l’atmosphère du Soleil., dans lequel les lignes de champ magnétique sont tordues et tendues. Des flammes sortent de ces régions lorsque les lignes magnétiques éclatent, libérant de l’énergie.

Les éruptions solaires sont parfois accompagnées d’éjections de masse coronale (CME), qui sont des nuages ​​​​de plasma magnétisé qui se déplacent beaucoup plus lentement que les éruptions, mettant jusqu’à trois jours pour atteindre la Terre.

Selon la puissance avec laquelle ils arrivent ici, les CME déclenchent orages géomagnétiques dans l’atmosphère de proportion plus ou moins grande. Ces tempêtes génèrent de belles aurores boréales, mais elles peuvent également provoquer des pannes de courant et même faire tomber des satellites hors de leur orbite.

Jusqu’à présent, les météorologues spatiaux n’ont pas dit si l’une des dix récentes éruptions solaires a déclenché une CME qui pourrait frapper la Terre.

