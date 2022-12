Un garçon de 14 ans est la plus jeune personne approuvée à l’ITA

Réussir l’examen d’entrée est considéré comme un rêve pour beaucoup de gens. Maintenant, avez-vous pensé à être approuvé à l’un des principaux examens d’entrée du pays à seulement 14 ans ? C’est le cas de Caio Temponi. Le jeune homme est collectionneur d’agréments aux concours et examens d’entrée, et cette fois, il a réussi à être agréé à l’Institut Technologique de l’Aéronautique (ITA). Cette approbation fait de lui la plus jeune personne à réaliser un tel exploit.

C’était tellement sans précédent que même le doyen de l’institution, le professeur Anderson Correia, a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux dans laquelle il a souligné la réalisation de Temponi et le jalon dans l’histoire de l’ITA.

Garçon prodige approuvé à l’ITA

En plus de cette approbation, le jeune homme a passé la médecine pour la troisième fois et a déjà été approuvé lors de la dernière édition de l’examen d’entrée de l’Université de Fortaleza (Unifor), dans le même cours. Le nom de Caio figure également sur la liste des candidats approuvés pour le cours de génie civil de l’Université fédérale de Cariri (UFCA), il s’agit de sa plus récente réalisation. Même la première place du cours de droit de l’Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) est sur la liste des garçons.

Une autre réalisation qui s’est produite en 2022 a été lorsque Caio a reçu la médaille d’or à la 28e Olympiade internationale de mathématiques en mai, dans la catégorie jusqu’à 13 ans. À cette occasion, il a concouru avec des étudiants de 12 autres pays et a été le seul Brésilien à remporter l’or et à obtenir le meilleur score à l’examen, 44 points, contre 34 des finalistes.

Caio a un conseiller et consultant, le professeur Fabiano de Abreu Agrela, qui travaille avec des jeunes d’une intelligence supérieure à la moyenne, car il fait lui-même partie de ce groupe. Selon Agrela, « la persévérance, la volonté et l’humilité de vouloir apprendre de Caio Temponi, comme il le fait, sont sans précédent pour moi. Je suis très fier de pouvoir être avec lui et sa famille dans cette trajectoire ».

