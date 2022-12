Une fuite force l’annulation de la sortie spatiale russe sur l’ISS

Une fuite considérable dans le système de refroidissement de l’un des engins spatiaux russes actuellement amarrés à la Station spatiale internationale (ISS) a forcé l’annulation d’une sortie dans l’espace qui devait être effectuée mercredi (14) par deux cosmonautes.

De gauche à droite : les cosmonautes russes Dmitry Petelin et Sergey Prokopyev, aux côtés de l’astronaute de la NASA Frank Rubio, forment l’équipage de la mission Soyouz MS-22, qui se trouve à la Station spatiale internationale depuis septembre. Image : Roskosmos

D’après le site espace.comla fuite a été détectée dans le système de refroidissement de la capsule Soyouz MS-22 à 21h45 (heure de Brasília), environ une heure et 40 minutes avant l’heure prévue pour Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin, de Roscosmos, pour commencer une période de six heures d’activité extravéhiculaire (EVA).

Ils avaient déjà enfilé leurs combinaisons de sortie dans l’espace et étaient en train de dépressuriser le sas pour commencer la procédure.

Des caméras positionnées à l’extérieur du laboratoire orbital ont montré un flux constant de flocons gelés éjectés du vaisseau spatial Soyouz dans l’espace. Le profil officiel de la Station spatiale internationale a publié les images sur Twitter, parlant de l’annulation de la sortie dans l’espace.

La sortie dans l’espace de ce soir avec les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin est en attente pendant que les contrôleurs de mission évaluent les flocons vus qui fuient du navire d’équipage Soyouz MS-22. pic.twitter.com/jC5X1oaEDh — Station spatiale internationale (@Space_Station) 15 décembre 2022

On pense que la source de la fuite est un système de refroidissement externe situé près de la partie arrière du véhicule.

« La cause de cette fuite n’est pas connue pour le moment », a déclaré le porte-parole de la NASA, Rob Navias, lors d’une émission en direct par l’agence. « Les experts russes continuent d’analyser les données et de discuter de ce qui a pu déclencher la fuite. »

La situation a duré au moins trois heures. La NASA a mis fin à sa couverture télévisée en direct de l’incident vers 2 h 15 jeudi, promettant des mises à jour sur ses chaînes de médias sociaux.

Selon la dernière mise à jour du blog de la Station spatiale, hébergée sur le site Web de l’agence, les équipes au sol de Mission Control à Moscou continuent d’effectuer les analyses nécessaires pour évaluer la fuite de fluide et les impacts potentiels sur l’intégrité du vaisseau spatial Soyouz.

« La NASA et Roscosmos continueront de travailler ensemble pour déterminer la prochaine ligne de conduite après l’examen en cours », indique le communiqué. « Les membres d’équipage à bord de la station spatiale sont en sécurité et n’étaient pas en danger pendant la fuite. »

Le Soyouz MS-22 a été lancé en septembre avec Prokopyev, Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio. En plus d’être amarré pour ramener les trois à la maison en mars, le véhicule sert également de « canot de sauvetage » au cas où une urgence à bord de la station nécessiterait une évacuation de l’équipage.

C’était la deuxième fois que Prokopyev et Petelin devaient annuler l’EVA, qui devait déplacer un radiateur d’un module russe à un autre. Fin novembre, les deux se préparaient à quitter la station spatiale lorsqu’un problème a été détecté avec une pompe de refroidissement par eau dans la combinaison spatiale de Prokopyev.

Actuellement, l’ISS abrite sept personnes : trois cosmonautes russes, trois astronautes américains et un japonais. En plus du vaisseau spatial Soyouz MS-22, une capsule SpaceX Crew Dragon est également attachée, qui a transporté à la station Nicole Mann et Josh Cassada de la NASA, l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Koichi Wakata et la cosmonaute russe Anna Kikina en octobre.

