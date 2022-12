Des fossiles géants découverts au Maroc

Sur un site archéologique au Maroc, une fouille a mis au jour des fossiles vieux d’environ 470 millions d’années. Les découvertes sont des animaux marins qui sont les ancêtres des arthropodes modernes. Ils ont été trouvés dans des endroits de Taichoute, un endroit complètement désert qui, il y a des millions d’années, se trouvait au fond de l’océan.

Les fossiles trouvés ne révèlent toujours pas grand-chose sur les animaux marins et d’autres études doivent encore être menées. Ce que l’on sait, c’est qu’ils atteignaient jusqu’à 2 mètres de long et dominaient les mers à l’époque. Les traces trouvées indiquent que ces animaux avaient une grande importance dans l’écosystème. C’étaient des animaux nectoniques, c’est-à-dire qu’ils se déplaçaient activement dans les océans.

Quelques-uns des fossiles trouvés à Taichoute. [Imagem: Reprodução Saleh et al./Scientific Reports]

Lire la suite:

Le site archéologique schisteux de Fezouata

Le lieu où les fossiles ont été trouvés appartient au site archéologique Folhelho de Fezouata. Le site a déjà été à l’origine d’autres découvertes autres que Taichoute. Les découvertes d’arthropodes géants sont beaucoup plus récentes que celles des autres sites de Fezouta. Les restes de ces animaux ont probablement aussi une formation très différente.

« Les carcasses ont été transportées dans un milieu marin relativement profond par des glissements de terrain sous-marins, ce qui contraste avec les découvertes précédentes de conservation de carcasses dans des endroits moins profonds, qui ont été enterrés par des dépôts de tempête », a déclaré Romain Vaucher, l’un des responsables de la découverte.

Certaines des espèces trouvées à Taichoute ont peut-être déjà été cataloguées ailleurs à Fezouata, selon les scientifiques responsables des découvertes. Cependant, sans aucune confirmation pour le moment, il pourrait s’agir d’espèces complètement nouvelles.

En raison de ces fossiles et d’autres, le schiste de Fezouata au Maroc a été nommé l’un des 100 sites archéologiques les plus importants au monde. Dans le site archéologique, on trouve des roches avec des restes d’animaux sédimentés, ainsi que des spécimens hautement conservés qui ont même des parties molles de l’espèce. Il était responsable d’une grande partie des connaissances que nous avons sur la période ordovicienne précoce et l’évolution des espèces à cette époque.

