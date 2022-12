Football sans gravité ? SpaceX emmène les ballons de la Coupe du monde dans l’espace

Qatar Airways et SpaceX se sont associés pour faire voler deux ballons de la Coupe du Monde de la FIFA dans l’espace. Les objets se trouvaient à l’intérieur du premier étage de la fusée Falcon 9 et ont atteint 123 kilomètres au-dessus de la Terre. Le voyage a été effectué avec une hélice reliée à un drone SpaceX, ce qui a permis la réalisation du voyage, dont le parcours était de 1 300 kilomètres. Les ballons ont ensuite été transportés par Qatar Airways à l’aéroport international de Famad, où ils ont été remis aux responsables de la Coupe du monde.

Cet acte d’amener les balles dans l’Espace s’inscrit dans une action de promotion des services Internet par satellite de Starlink, liés à SpaceX. Un site partenaire a invité les participants à la Coupe du monde au bureau de Starlink à Doha.

Dans un message sur Twitter, les employés de SpaceX ont remercié la Coupe du Monde de la FIFA et Qatar Aiways pour l’opportunité d’emmener les balles dans l’espace. Ce n’est pas la première fois que des ballons de football volent au-delà du ciel de la Terre. Lors de la Coupe du monde de football 2018, une situation similaire s’est produite.

Les cosmonautes russes ont fait voler un ballon Adidas « Telstar 18 » vers la Station spatiale internationale (ISS) avant qu’il ne soit utilisé lors de la Coupe du monde 2018. Le ballon, qui a été dédicacé par l’équipage à bord de l’avant-poste en orbite, a parcouru plus de 50 millions de kilomètres au cours de sa 74 jours dans l’espace.

Quiconque pense qu’il ne s’agit que d’une autre action exhibitionniste de SpaceX a tort. En 2019, la société a lancé plusieurs ballons de football Adidas à bord d’un vaisseau spatial cargo Dragon contracté par la NASA pour étude au Laboratoire national de l’ISS. A l’intérieur de la station spatiale, des tests ont été effectués pour mieux comprendre les caractéristiques de vol des balles. À l’époque, les résultats devaient permettre une plus grande liberté de conception pour la forme et la texture du panneau.

Durabilité dans les ballons de la Coupe du monde

Une curiosité à propos de ces ballons de la Coupe du monde est qu’ils ont été les premiers à recevoir des colles et des peintures durables à base d’eau. Adidas, l’entreprise responsable de la fabrication de l’équipement, visait la durabilité lors de la fabrication des objets. Un autre point curieux est lié au nom donné au bal : « Al Rihla », qui indique « le voyage » ou « l’excursion » en arabe.

A noter que dans les matchs des demi-finales et des finales, un autre ballon sera utilisé, le « Al Hilm », qui indique « le rêve » en arabe. De plus, les couleurs de « Al Hilm » sont différentes, il est composé de nuances métalliques de marron, bordeaux et rouge.

