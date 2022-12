Fin du voyage ! Le vaisseau spatial Artemis 1 arrive au port pour être étudié

La sonde Orion, de la mission Artemis 1, promue par la NASA, est revenue sur Terre dimanche dernier. Maintenant, le module arrivé à la base navale de San Diego, en Californie, était la cible finale du vaisseau spatial. Un navire de récupération de l’US Navy était chargé de le transporter lors de sa dernière étape.

Selon un communiqué publié sur Twitter par le Kennedy Space Center (KSC), l’avion se rendra à Portland puis sera acheminé via le KSC de la NASA, situé en Floride. Ce voyage Orion représente un véritable retour à la maison, puisque la capsule a quitté le KSC pour effectuer la mission Artemis 1 le 16 novembre.

Une fois Orion arrivé au KSC, les membres de l’équipe Artemis 1 procéderont à une analyse approfondie pour évaluer l’état physique du vaisseau spatial et de ses nombreux sous-systèmes. L’intention est d’analyser comment les structures se comportent dans l’espace lointain et pendant le voyage de retour à travers l’atmosphère terrestre.

Les techniciens retireront également du matériel de la capsule pour le traitement et la réutilisation dans la mission Artemis 2, à côté du programme d’exploration lunaire Artemis de la NASA, qui vise à emmener des astronautes sur la Lune et devrait avoir lieu en 2024. Si cette nouvelle entreprise se déroule selon Pour planifier, la mission Artemis 3 aura pour objectif de permettre aux astronautes de poser à nouveau le pied sur la surface lunaire.

Image : Arrivée de la sonde Orion au port de San Diego en Californie. Crédits : NASA

La NASA a l’intention de construire une base de recherche au pôle sud de la Lune, qui abriterait beaucoup de glace d’eau. Outre le programme Artemis, l’agence spatiale américaine compte également construire une petite station spatiale en orbite lunaire baptisée Gateway, qui servira de point de départ pour des missions de surface, habitées et non habitées. On s’attend à ce que les premiers composants de cette station soient lancés fin 2024, sur une fusée SpaceX Falcon Heavy.

