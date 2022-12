La pluie de météores des Géminides donne des images époustouflantes

Actif du 4 au 17 décembre, la pluie de météores Géminides, l’un des événements astronomiques les plus attendus de l’année, est la dernière de 2022. Elle a atteint son apogée entre mardi (13) et mercredi (14), offrant les meilleures opportunités de voir d’incroyables « étoiles filantes », qui, dans ce cas précis, sont très brillantes et peuvent même être colorées.

Ici au Brésil, il a été possible d’observer en moyenne entre 15 et 25 météores par heure, selon les conditions météorologiques des lieux. Dans d’autres parties du monde, comme la Caroline du Nord, aux États-Unis, 15 d’entre eux ont été vus dans un intervalle d’à peine une demi-heure, selon le site Web. Space.com.

En Californie, le photographe Tayfun Coskun a capturé de belles traînées d’étoiles filantes au-dessus d’une épave à Point Reyes, une carcasse de bateau de pêche échouée sur le sable près de la petite ville d’Inverness, à environ 40 miles au nord-ouest de San Francisco.

La photographe Paula Corrette, de Tucson, dans l’État américain de l’Arizona, a partagé une incroyable photo montrant un ciel plein d’étoiles et une immense traînée lumineuse juste au-dessus de la grande tache rougeâtre sur Mars. « Un peu de condensation sur l’objectif a ajouté un peu de luminosité à Mars lorsqu’un météore est passé. »

Un autre photographe, Frankie Lucena, a partagé un clip montrant une traînée de lumière brillante traversant le ciel sombre près de la station radar Lajas Aerostat de Porto Rico.

Le géographe et photographe naturaliste Peter Forister, de Virginie, aux États-Unis, a réalisé un magnifique record à Big Meadows, dans le parc national de Shenandoah, qui se trouve dans les Blue Ridge Mountains.

En savoir plus sur les pluies de météores Geminid

La plupart des pluies de météorites sont générées par les débris des comètes qui passent. Dans le cas des Géminides, cependant, il est formé par des débris de l’astéroïde 3200 Phaeton – une roche spatiale qui « imite » le comportement d’une comète.

Cet astéroïde mesure environ 5,8 km de large et, à mesure qu’il s’approche du Soleil, il devient plus brillant (de la même manière que les comètes, qui sont chauffées et deviennent plus actives et plus brillantes lorsqu’elles perdent des gaz et de la poussière avec la chaleur). Les scientifiques attribuent « l’activité cométaire » de Phaeton au sodium.

Parce qu’elles sont plus denses que d’habitude, les petites roches spatiales provenant de cet astéroïde pénètrent beaucoup plus lentement dans notre atmosphère, générant des traînées lumineuses de longue durée et même des boules de feu verdâtres.

