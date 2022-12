Parc jurassique? Un insecte préhistorique retrouvé piégé dans de l’ambre

Une fourmi légionnaire, qui vivait probablement il y a 35 millions d’années, a été retrouvée conservée dans un bloc d’ambre de la Baltique. C’est le plus vieil insecte de ce genre vu à ce jour. Une étude menée par des chercheurs du New Jersey Institute of Technology a souligné que la fourmi fait partie d’une espèce nommée Dissimulodorylus perseus🇧🇷

Ce fossile révèle une lignée jusque-là inconnue de fourmis légionnaires qui aurait existé à travers l’Europe continentale. On pense que l’extinction de cette espèce s’est produite au cours des 50 derniers millions d’années.

Le spécimen se trouve dans les archives du Museum of Comparative Zoology de l’Université de Harvard depuis près de 100 ans. La scientifique Christine Sosiak a déclaré avoir trouvé l’insecte lors de la collecte de données pour un autre projet. « Le musée abrite des centaines de tiroirs remplis de fossiles d’insectes », a déclaré Sosiak. Elle est l’auteur principal de l’étude et s’est vite rendu compte que l’insecte avait été mal identifié.

Long d’environ 3 millimètres, l’insecte a vécu pendant la période éocène, la deuxième époque de l’ère cénozoïque. A cette époque, l’Europe connaissait des températures beaucoup plus chaudes et une atmosphère très humide. Au fil des ans, le continent a traversé plusieurs cycles de refroidissement, qui ont contribué à la migration éventuelle des fourmis légionnaires.

Image : Fourmi militaire piégée dans un morceau d’ambre. Crédits : Museum of Comparative Zoology, Harvard University

Environ 420 espèces de fourmis réparties dans le monde

On estime qu’aujourd’hui, il y a environ 270 espèces de fourmis légionnaires vivant dans l’hémisphère oriental et environ 150 en Amérique du Nord et du Sud. Selon le chercheur « avec ce fossile désormais sauvé de l’obscurité, nous acquérons une porte paléontologique rare dans l’histoire de ces prédateurs uniques ».

