James Webb capture les plus anciennes galaxies spirales rouges de l’univers

L’activité du télescope spatial James Webb (JWST) ne cesse d’étonner les scientifiques. Cette fois, l’appareil a pu détecter plusieurs galaxies spirales rares et rouges qui constituent probablement une nouvelle vision de l’Univers primordial. Lors de l’analyse des premières images, les astronomes ont identifié qu’elles faisaient partie de l’amas de galaxies SMACS J0723.3–7327, qui contient les galaxies spirales les plus éloignées jamais vues.

Le télescope spatial Spitzer de la NASA avait photographié des galaxies comme celles-ci dans le passé, mais l’ancien instrument était incapable de capturer les détails de la forme de ces galaxies, une caractéristique que faisait le puissant JWST. Connaître la forme – ou la morphologie – de ces galaxies est très important pour déterminer l’histoire de leur évolution, et améliorer la compréhension de ce qu’est l’Univers primitif.

Dans l’image de Webb, les astronomes ont repéré une galaxie spirale rouge dans l’univers primitif qui est « passive », ce qui indique qu’elle ne forme pas d’étoiles. Cette découverte est conforme aux croyances des astronomes sur ces objets dans l’Univers primordial. Pour eux, les étoiles ont continué à être activement produites.

Les galaxies spirales sont assez courantes autour de la Voie lactée, mais les rouges sont rares et il n’y en a que 2% dans l’univers local, ce qui indique qu’elles constituent une fraction relativement insignifiante de l’espace. Fait intéressant, ce n’était pas le cas dans l’Univers primitif, quand ils étaient très courants.

Image : Galaxie spirale rouge. Crédits : Artsiom P/

Les plus anciennes galaxies connues

Les astronomes ont observé les galaxies rouges, RS13 et RS14, qui apparaissent telles qu’elles étaient il y a entre 8 et 10 milliards d’années. Ces deux galaxies sont aussi les plus éloignées et les plus anciennes connues à ce jour.

RS14 a cessé de former des étoiles, c’est-à-dire qu’il est devenu un élément passif. Cette information ne fait que rendre cette découverte encore plus intrigante car son existence suggère que les galaxies ne formant pas d’étoiles pourraient être plus courantes que ne le pensaient les astronomes. Pour l’instant, ces résultats font partie d’une étude pilote. Ce n’est que sur la base de recherches futures qu’il sera possible d’avoir des informations plus solides à ce sujet.

