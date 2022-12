L’atterrisseur japonais lancé par SpaceX photographie la Terre

Lancé par une fusée Falcon 9, de SpaceX, dimanche dernier (11), le module d’atterrissage Hakuto-R, appartenant à la société spatiale privée ispace, du Japon, a capturé ses premières images, tout en suivant son voyage vers la Lune, où il devrait arrivée en avril 2023.

Alors que les opérations de vérification initiales se poursuivent dans le centre de contrôle de mission (MCC) d’ispace, nous avons également reçu les premières images prises par notre caméra montée sur l’atterrisseur ! Il s’agit d’une image de la Terre environ 19 heures après la séparation du lanceur. pic.twitter.com/BcM6mrw1Qb — ispace (@ispace_inc) 13 décembre 2022

« Alors que les opérations de vérification initiales se poursuivent au centre de contrôle de mission (MCC) d’ispace, nous avons également reçu les premières images prises par notre caméra montée sur l’atterrisseur ! Il s’agit d’une image de la Terre environ 19 heures après la séparation du lanceur. Dans un autre tweet, ispace explique que « ce qui ressemble à un croissant de lune ici est en fait la Terre ».

Un autre record, partagé ce mercredi matin (14), est encore plus impressionnant. Dans celui-ci, notre planète apparaît belle, ronde et bleue, à côté du deuxième étage de SpaceX Falcon 9, peu après la séparation.

Les opérations de vérification initiales dans notre centre de contrôle de mission (MCC) se poursuivent et, en attendant, nous sommes heureux de partager une autre image à bord ! Sur la photo, la Terre et le @SpaceX deuxième étage du lanceur, pris environ 2 minutes après la séparation. pic.twitter.com/pdCozmhsRz — ispace (@ispace_inc) 14 décembre 2022

Si tout se passe comme prévu, l’équipement effectuera le premier alunissage en douceur (ou alunissage) d’un vaisseau spatial japonais. L’atterrisseur déploiera ensuite un petit rover appelé Rashid, de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis (UAESA).

Structure du module d’atterrissage japonais Hakuto-R, qui a été lancé dimanche dernier par SpaceX. Crédits : ispace

D’après le site espace.com, le voyage de Hakuto-R jettera les bases de nombreuses autres missions, selon les plans d’ispace. La société a l’intention de lancer sa deuxième mission sur la surface lunaire en 2024 et sa troisième – un vol pour le programme Services commerciaux de charge utile lunaire, par la NASA – en 2025.

Après cela, ispace a l’intention de lancer deux missions lunaires par an, selon le fondateur et PDG de la société, Takeshi Hakamada. « Notre vision est d’établir un écosystème économiquement viable et durable dans l’espace cislunaire. »

