Il y a 60 ans, un vaisseau spatial survolait une autre planète pour la première fois de l’histoire

Le 14 décembre 1962, un vaisseau spatial de la NASA appelé Mariner 2 est passé par Vénus, ce qui en fait la première fois dans l’histoire qu’une sonde spatiale robotique survole une autre planète.

La NASA a envoyé le vaisseau spatial Mariner 2 en 1962 pour étudier Vénus. Image : NASA/JPL

Avec la manœuvre, qui a duré 42 minutes, l’équipement a eu l’occasion d’observer ce qui, actuellement, est considéré par les scientifiques comme le « jumeau infernal » de la Terre.

Les données de Mariner 2 ont montré que même le côté nuit de Vénus était brûlant, avec des températures de surface atteignant 216 degrés Celsius, selon un communiqué de l’agence.

La rotation super lente de Vénus était déjà connue (un seul jour sur cette planète dure environ 243 jours terrestres), mais ils s’attendaient à ce que les côtés jour et nuit présentent une différence de température beaucoup plus grande que celle détectée par le vaisseau spatial.

A l’époque, un porte-parole de la NASA révélait au journal Le New York Times que les données du vaisseau spatial Mariner 2 ont révélé « un monde chaud, lumineux et couvert de nuages ​​fins, sombres et froids ».

Mariner 2 a décollé un mois seulement après l’échec du lancement de la mission Mariner 1 en juillet 1962, qui a entraîné une explosion moins de cinq minutes après le tir en raison d’un propulseur hors route.

Malgré quelques contretemps en cours de route, Mariner 2 a terminé avec succès son voyage de trois mois et demi vers Vénus. Ce voyage a permis au vaisseau spatial de confirmer l’existence du vent solaire – le flux constant de particules chargées provenant du Soleil. L’équipement a même observé une grande éruption solaire à l’occasion.

Mariner 2 a utilisé ses sept instruments non seulement pour mesurer la température des deux côtés de Vénus, mais il a également détecté l’épaisse couche de nuages ​​dans son atmosphère moyenne – dont les scientifiques savent maintenant qu’ils sont principalement constitués d’acide sulfurique.

Bien que la mission ait effectué le premier survol planétaire, ce n’était pas le premier vaisseau spatial à passer à côté d’un autre objet de notre système solaire. Ce crédit, selon le site espace.comreste avec la mission Luna 1 de l’Union soviétique, qui est passée par la Lune en 1959.

Actuellement, un seul vaisseau spatial est dédié exclusivement à Vénus : la mission japonaise Akatsuki, qui est en orbite autour de la planète depuis 2015. Mais la sonde Parker Solar Probe de la NASA et l’orbiteur solaire (ESA) de l’Agence spatiale européenne observent Vénus alors qu’ils voler pour ajuster leurs trajectoires et s’aventurer plus près du Soleil.

Trois missions sont prévues pour étudier la planète au cours de la prochaine décennie. L’agence spatiale américaine s’est engagée sur les engins spatiaux DAVINCI et VERITAS. De son côté, l’ESA travaille sur l’engin spatial EnVision, qui sera chargé de compléter les observations de la première mission et de préparer une cartographie optique, spectrale et radar de notre voisin, qui servira de support aux études de la dernière.

