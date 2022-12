Sun peut marcher jusqu’à l’événement « Terminator »

Les chercheurs avertissent qu’une violente éruption solaire est sur le point de se produire. Selon les scientifiques, cette situation se produit lorsque les cycles solaires cessent de se chevaucher. Que le Soleil passe par des cycles solaires de 11 ans n’est pas nouveau dans la science, il est également de notoriété publique qu’à l’intérieur de chaque cycle, il y a des variations dans l’activité de l’étoile. C’est précisément ce changement qui est surveillé et nommé « Terminator » par les chercheurs dans l’article de Frontières en astronomie et sciences spatiales🇧🇷

Lorsque le Soleil est à son pic d’activité, il a un plus grand nombre de taches solaires, ce qui entraîne à son tour des taux plus élevés d’éruptions solaires et d’éjections de masse coronale (CME). Cependant, ce que de nouvelles recherches soulignent, c’est qu’en octobre de cette année, on a découvert que le Soleil avait deux cycles solaires qui se chevauchent au point où l’un disparaît et l’autre prend le relais.

A la fin de ce chevauchement, le Soleil subit un sursaut d’activité et de taches solaires. Cet événement est devenu connu parmi les chercheurs sous le nom d’événement « Terminator ». Bien que le chevauchement soit un événement connu, l’idée d’un phénomène puissant comme celui-ci, capable de provoquer une « extermination », n’est toujours pas soutenue par tous les scientifiques.

Les taches solaires maintiennent un niveau d’énergie plus élevé, c’est pourquoi elles apparaissent lorsque le Soleil augmente son activité. Cependant, cette énergie stockée est finalement libérée, ce qui se traduit par des éruptions solaires, qui sont des éjections de rayonnement électromagnétique – principalement des rayons X -, et des CME, responsables de l’expulsion de millions de tonnes de plasma solaire directement dans l’espace.

Conséquences de ce phénomène pour la Terre

Si ces explosions sont dirigées vers la Terre, elles peuvent impacter le champ magnétique terrestre et interférer dans différents secteurs selon leur ampleur. Les éruptions solaires sont classées en fonction de leur niveau de puissance et vont de la classe A, la classe B et la classe C à la classe M et la classe X. Les éruptions de classe X sont 10 fois plus puissantes qu’une classe M et 100 fois plus puissantes qu’une classe C.

Lorsque des explosions de plus haut niveau se produisent, il est possible d’observer leurs impacts sur les communications électromagnétiques et l’activité des satellites à travers la Terre. Les explosions de classe X peuvent provoquer des pannes de radio à l’échelle de la planète et des tempêtes de rayonnement de longue durée.

Image : Éruptions solaires. Crédits : Gergitek Gergi Tavan/

Cycle solaire prolongé

Bien que l’idée du cycle solaire superposé soit née au milieu de 1903, un nouvel article a fourni des preuves à l’appui de l’hypothèse. Dans une interview avec SpaceWeather.com, Scott McIntosh, directeur adjoint du National Center for Atmospheric Research et auteur principal de l’article, a déclaré que ce chevauchement s’appelle le « cycle solaire étendu ».

Selon l’auteur, « le cycle solaire étendu peut nous dire quelque chose de crucial sur ce qui se passe au plus profond de l’étoile, là où les champs magnétiques des taches solaires sont générés. Cela pose des défis importants aux théories dominantes de la dynamo du cycle solaire. Théoriquement, lorsqu’un cycle se termine, un autre devrait commencer, sans chevauchement.

Le cycle solaire actuel devrait atteindre son maximum en 2025. De plus, les chercheurs pensent que les événements de terminaison peuvent être utilisés pour prédire l’activité de l’étoile au cours de son prochain cycle. Si le cycle solaire 25, qui a commencé fin 2019, se déroule comme le disent les chercheurs, peut-être que l’événement Termination sera pris au sérieux.

