Pourquoi la base d’Alcântara est-elle un point stratégique pour les lancements spatiaux ?

Tel que rapporté par Apparence numérique La semaine dernière, la startup aérospatiale sud-coréenne Innospace lancera sa première fusée depuis le centre de lancement d’Alcântara (CLA), un port spatial de l’Agence spatiale brésilienne (AEB) situé sur la côte nord-atlantique du Brésil, dans l’État du Maranhão, également appelé Base d’Alcantara.

La startup sud-coréenne Innospace devrait lancer une fusée depuis la base d’Alcântara plus tard cette année. Crédits : Innospace

Un Boeing 747-400, exploité par la compagnie américaine National Airlines, a atterri à l’aéroport international Marechal Cunha Machado, à São Luís, dans la nuit du 3 décembre, un samedi, amenant la fusée à bord.

Après avoir atterri au Brésil, la fusée s’est dirigée vers la ville d’Alcântara, à environ 30 km de la capitale du Maranhão, pour un voyage qui a duré 40 heures – entre trajets fluviaux et terrestres.

Mais pourquoi Innospace a-t-il choisi la base d’Alcântara ?

Ce sera la première fois Depuis son inauguration, le 1er mars 1983, la Base d’Alcântara accueillera le décollage d’une fusée d’une société privée, mettant à l’épreuve le potentiel du cosmodrome brésilien pour les lancements spatiaux.

Crédits : Armée de l’air brésilienne (FAB)

Avantages du centre de lancement d’Alcântara :

Base de lancement la plus proche de l’équateur (seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d’atteindre l’espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu’à 30 % d’économies de carburant ;

(seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d’atteindre l’espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu’à 30 % d’économies de carburant ; Le tracé de la péninsule d’Alcântara permet des lancements dans tous les types d’orbite de l’équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d’impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ;

de l’équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d’impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ; Il n’y a pas de trafic maritime et aérien offrant sécurité et protection, principalement parce qu’il se trouve en dehors des zones résidentielles ;

offrant sécurité et protection, principalement parce qu’il se trouve en dehors des zones résidentielles ; Le climat stable, le régime pluviométrique bien défini et les vents dans des limites acceptables rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l’année ;

rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l’année ; De par ces caractéristiques, il est le seul concurrent à la hauteur du Centre Spatial de Kourou, en Guyane française.

Le président de l’AEB, Carlos Moura, a révélé au site Tilt que le lancement devrait avoir lieu entre ce vendredi (16) et lundi (19). Selon lui, le processus dépend encore de certains problèmes logistiques. « Ce que nous prévoyons, c’est que le lancement aura lieu probablement à 1h du matin. »

Le lancement aura lieu trois mois seulement après la signature du contrat avec l’armée de l’air brésilienne (FAB), intervenue le 29 septembre. Il s’agit d’un vol d’essai, et la fusée ne dépassera pas 100 km d’altitude. Ainsi, le véhicule n’entrera pas en orbite, le vol étant classé comme suborbital.

Selon le président de l’AEB, le contrat signé entre les Sud-Coréens et les Brésiliens dure 5 ans et prévoit qu’à partir de 2023 d’autres fusées seront lancées depuis Alcântara, avec une trajectoire orbitale plus longue et des configurations évoluées, pour déployer des satellites dans l’espace.

Sur son site Internet, Innospace indique que la base d’Alcântara fait partie d’un objectif d’avoir des plates-formes de lancement sur tous les continents. Dans le cas de la CLA, la demande ira à la rencontre des pays d’Amérique du Sud.

« Le rôle du FAB et du CLA est très similaire à celui d’un aéroport. Ils fournissent toute l’infrastructure au sol, le soutien logistique puis, pour le lancement, le système de suivi, la fin du vol et le suivi de toute cette mission, après que la fusée est déjà en vol », explique Moura. « C’est à l’entreprise d’effectuer des opérations spécifiques avec la fusée puis d’analyser les données », ajoute-t-il.

Concernant les coûts de cette opération pour le Brésil, le président de l’AEB a seulement dit qu’il ne s’agissait pas encore d’une action commerciale. «Cela a été conçu comme une coopération internationale. Ainsi, l’entreprise a la possibilité de profiter des services d’assistance au lancement offerts par le port spatial d’Alcântara ».

Pour Moura, le lancement de la fusée sud-coréenne pourrait mettre le Brésil sur la route des pays utilisés pour le décollage des vols aérospatiaux. « Ce n’est qu’une question de temps avant que les entreprises puissent commencer à établir des bases de production au Brésil ».

Lire la suite:

50 lancements, six échecs et un accident grave

Sur les 50 lancements déjà effectués depuis la base d’Alcântara, six ont échoué. La plus récente a eu lieu le 23 octobre de cette année, avec la fusée VSB-30, produite par l’Institut de l’aéronautique et de l’espace (IAE), qui a mené à bien la mission. Le décollage a eu lieu à 14h20, atteignant l’apogée en 4 minutes et 1 seconde, avec une altitude de 227 km.

L’image d’une caméra de surveillance à la base de lancement d’Alcântara montre l’incendie qui a suivi l’explosion du VLS-1. Crédits : CTA

Trois jours avant le 32e lancement, le 22 août 2003, le lanceur de satellite brésilien VLS-1 V03 a éclaté vers 13h30 (heure locale), tuant 21 techniciens, ingénieurs et scientifiques.

Au bout d’un an environ, les investigations ont mis en évidence une décharge électrique d’origine indéterminée comme cause de l’explosion. L’objectif de la mission était de placer le microsatellite météorologique SATEC, de l’Institut national de recherche spatiale (Inpe) et le nanosatellite Unosat, de l’Université du nord du Paraná, sur une orbite circulaire équatoriale à une altitude de 750 km.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !