Le rover de la NASA capture pour la première fois l’audio de la tempête de poussière sur Mars

Dans un exploit sans précédent, le rover Perseverance de la NASA a capturé le son d’une tempête de poussière sur Mars. Selon un communiqué de l’agence, l’enregistrement pourrait être la clé pour comprendre comment la poussière est transportée par les tourbillons martiens.

Toujours d’après la note, le son a été obtenu par un microphone situé sur l’instrument SuperCam, le 27 septembre 2021, lors du sol 215 de la mission – sol, c’est ainsi qu’on appelle une journée martienne, qui dure environ 40 minutes de plus qu’une jour sur Terre.

D’autres instruments ont également détecté le tourbillon de poussière. Les images ont été prises par NavCam et les mesures de température et de pression ont été prises par le Analyseur de dynamique environnementale de Mars (MOI DE).

De plus, les scientifiques ont utilisé le microphone pour calculer avec précision la vitesse du vent en fonction de l’intensité sonore des rafales.

Le rover Persévérance avait déjà détecté 90 tourbillons de poussière sur Mars, mais c’était la première fois qu’il avait la chance d’avoir son microphone allumé au bon moment.

« Avec cet enregistrement du tourbillon de poussière, nous pouvons réellement entendre et compter les particules impactant le rover », a déclaré Naomi Murdoch au site Internet. espace.com🇧🇷 Elle est planétologue à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SUPAERO) de l’Université de Toulouse, en France, et auteur principal de l’étude.

Sur la base de l’enregistrement audio, des images et des mesures de température et de pression, Murdoch et ses collègues ont déterminé que le tourbillon de poussière mesurait environ 25 mètres de diamètre et au moins 118 m de haut, se déplaçant à 5,3 m/s.

L’image capturée par NavCam depuis le rover Persévérance montre un tourbillon de poussière sur Mars. Crédits : NASA/JPL-Caltech/SSI

Les enregistrements sonores ont quantifié un total de 308 impacts de grains de poussière sur le rover, portés par les vents tourbillonnants, et ces impacts ont été répartis en trois vagues.

La première vague s’est produite lorsque le bord tourbillonnant du tourbillon de poussière a commencé à passer au-dessus de Persévérance. Un autre groupe est venu lorsque le bord de fuite a rattrapé le véhicule de reconnaissance, avec des concentrations de poussière sur les parois du vortex. Cependant, la plupart des impacts se sont produits lorsque le centre de basse pression du vortex tournait au-dessus du rover, ce qui, selon l’agence, était une surprise intrigante.

Normalement, on s’attendrait à ce que la majeure partie de la poussière soit concentrée sur les parois du tourbillon, où la vitesse du vent est assez élevée. Le centre d’un tel événement doit, par rapport aux parois du vortex, être relativement calme et dégagé.

Dans ce tourbillon particulier, cependant, il semblait y avoir une concentration de poussière au milieu du vortex. Et la bizarrerie n’était pas un hasard dans l’enregistrement, car la NavCam de Perseverance a également détecté cette poussière interne.

« Ce tourbillon de poussière particulier est inhabituel même pour Mars », a déclaré Murdoch. « Nous ne savons pas pourquoi la poussière s’est accumulée au centre, mais cela pourrait être dû au fait que le tourbillon en était encore à ses premiers stades de formation. »

Des études antérieures ont révélé que les tourbillons de poussière et les rafales de vent isolées sont responsables du maintien d’une quantité importante de poussière dans l’atmosphère martienne, même en dehors de la saison des tempêtes de poussière.

Cependant, la quantité de poussière que les tourbillons déplacent et le processus par lequel ils soulèvent la poussière du sol restent inconnus, c’est pourquoi trouver un événement avec cette poussière supplémentaire entre les deux pourrait être une pièce importante du puzzle.

Ces découvertes illustrent l’importance de l’environnement sonore en tant que nouvelle frontière à explorer pour les planétologues.

