Le module gonflable de la nouvelle station spatiale explose

Sierra Space a effectué un test inhabituel appelé « test de pression finale d’explosion » (UBP), qui consistait à faire exploser délibérément un petit prototype gonflable, prévu pour être utilisé dans le logement des astronautes d’une station spatiale privée considérée comme le successeur de la Station spatiale International Space Station (ISS).

Connu sous le nom de Large Integrated Flexible Environment (LIFE), le module gonflable fera partie de la plus grande station spatiale privée – Orbital Reef -, qui remplacera l’ISS dans les années 2030, lorsque la station actuelle quittera l’Espace. Ce projet est mené par des entreprises privées comme Blue Origin de Jeff Bezos.

Lire la suite:

En testant un module prototype plus petit jusqu’à ses limites littérales, les ingénieurs peuvent rendre les vols spatiaux plus sûrs pour les futurs astronautes. Selon une déclaration de l’ingénieur en chef de Sierra Space, Shawn Buckley, « Ce deuxième test UBP réussi prouve que nous pouvons démontrer la répétabilité de la conception, de la fabrication et de l’assemblage, qui sont tous des domaines clés pour la certification. »

La NASA, ILC Dover et Sierra Space ont travaillé ensemble pour réaliser ce test. De plus, l’analyse en cours montre que Sierra Space a rempli ses obligations pour le test.

Sierra Space prévoit d’aller de l’avant avec le développement de la station spatiale Orbital Reef avec Blue Origin en 2023, en effectuant des tests d’explosion sur des prototypes grandeur nature. De plus, Sierra Space a l’intention d’utiliser son avion cargo, le Dream Chaser, et une future version habitée pour amener des astronautes et des fournitures au complexe privé. Les astronautes de l’ISS évaluent périodiquement les performances des modules gonflables en orbite face au rayonnement solaire et au vide spatial.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !