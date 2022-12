Les étoiles abandonnées de l’Univers sont enfin observées en détail

Les étoiles sont généralement organisées en galaxies. Cependant, certains d’entre eux ont été arrachés à leurs groupes et vivent maintenant comme des orphelins cosmiques dans l’espace intergalactique. Ils émettent une lumière faible et indiscernable, que les astronomes appellent « lumière intragroupe ». Leur luminosité n’avait jamais été étudiée, et pour la première fois les scientifiques développèrent une technique pour les observer.

Les chercheurs ont pu en étudier certaines qui se trouvent parmi les galaxies distantes de 2,5 milliards d’années-lumière. En plus de pouvoir détecter la faible lumière émise par les étoiles orphelines, les scientifiques ont pu en savoir plus sur leur âge et leur composition.

« Nous avons observé l’âge et l’abondance des éléments qui les composaient puis comparé ces caractéristiques avec les étoiles qui appartiennent encore à des groupes de galaxies », explique Cristina Martínez-Lombilla, de l’Université de Galles du Sud, dans un communiqué.

Quant à leur composition, ils ont pu voir qu’il s’agissait de jeunes étoiles composées de matériaux plus légers, tels que l’hydrogène et l’hélium, par rapport aux étoiles des galaxies proches. Ainsi, en plus d’être de périodes différentes, cela peut indiquer qu’ils ne sont pas sortis de la galaxie la plus proche, mais de la queue d’une galaxie plus éloignée. Cette découverte pourrait être un enregistrement des interactions galactiques qui se produisent dans l’univers.

Comment ils ont été observés

Les lumières intragroupe des étoiles orphelines sont 50 fois plus faibles que le ciel nocturne de la Terre, ce qui rend leur observation très difficile même avec le télescope le plus puissant. Pour pouvoir les étudier, les astronomes ont utilisé une technique pour éliminer la lumière d’autres sources.

« Nous avons développé une procédure d’imagerie personnalisée qui nous permet d’analyser les structures les plus faibles de l’univers. Il suit les étapes standard pour étudier les structures faibles dans les images astronomiques – ce qui implique une modélisation 2D et la suppression de toute la lumière sauf celle provenant de la lumière intragroupe », ajoute Martínez-Lombilla.

Maintenant, les astronomes ont l’intention d’utiliser la technique, basée sur le langage Python, dans les observations d’étoiles orphelines dans d’autres zones de l’espace. « C’est un travail fondamental pour préparer la prochaine génération de relevés profonds de tout le ciel, comme ceux qui seront réalisés avec le télescope spatial Euclid et le LSST avec l’observatoire Vera C. Rubin », a souligné le scientifique.

