Un « bébé monstre du Loch Ness » retrouvé sur une plage en Angleterre

Des baigneurs britanniques ont trouvé une étrange créature marine sur une plage en Angleterre. La curiosité au sujet de l’animal a conduit un internaute à partager une image de l’animal sur Reddit, un réseau social, demandant l’aide d’autres utilisateurs du réseau pour identifier l’animal.

D’après les photographies partagées sur le réseau, il est possible de remarquer la présence de quatre « pattes » – les pattes avant étant plus courtes que les pattes arrière – et une longue queue. De plus, l’animal a un corps grisâtre avec plusieurs boules blanches. La tête est arrondie, un peu longue et plate.

Lire la suite:

Bébé monstre du Loch Ness ?

L’utilisateur « huskyboi72 » a partagé l’enregistrement et demandé l’aide de la communauté en ligne Reddit. Les internautes ont rapidement surnommé l’animal le « bébé monstre du Loch Ness ». La légende du monstre du Loch Ness, comme on appelle le prétendu cryptide aquatique, qui aurait été vu dans les Highlands écossais. Cependant, comme tous les bons mythes, cela n’a jamais été prouvé par la science.

Image : Créature marine trouvée par un nageur sur une plage en Angleterre. Crédits : Reproduction/Reddit

Plusieurs suppositions ont émergé, la créativité dans les suggestions est allée loin et pleine de blagues : d’un plésiosaure – reptile marin de l’ère mésozoïque – à un être extraterrestre. Jusqu’à présent, la suggestion la plus plausible faite par le tabloïd britannique Metro est qu’il s’agit d’une raie, un animal très commun dans la région. Cependant, dans ce cas, il n’a pas de nageoires, probablement arrachées à cause de la pêche ou d’un prédateur. Aucun expert n’a confirmé la véritable identité de la mystérieuse créature marine.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !