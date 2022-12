Fusion nucléaire : des scientifiques américains annoncent le succès de la production d’énergie propre

Tel que publié hier par Apparence numériquele gouvernement des États-Unis a confirmé que, pour la première fois, des scientifiques ont réussi à produire une réaction de fusion nucléaire, dans laquelle le gain d’énergie était supérieur à celui nécessaire au fonctionnement du système.

Cette étape historique pour la physique et pour la production de sources d’énergie propres a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté scientifique, car elle ouvre une grande possibilité de succès dans la production d’énergie qui ne génère pas de polluants et contribue à atténuer le changement climatique.

L’annonce a été faite par la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, lors d’une conférence de presse. Il était également accompagné de représentants de la National Nuclear Security Administration (NNSA) et du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), un centre de recherche sur l’énergie nucléaire aux États-Unis.

Le laboratoire a déclaré dans un communiqué qu' »il s’agit d’une percée scientifique majeure dans le développement qui ouvrira la voie à des avancées dans la défense nationale et à l’avenir de l’énergie propre ». Rappelons qu’il n’est pas encore possible d’utiliser ce système de fusion nucléaire à grande échelle, mais à l’avenir, il pourrait devenir une réalité aussi accessible que l’énergie éolienne et solaire.

Énergie propre issue de la fusion nucléaire 24 heures sur 24

La réaction de fusion aurait la capacité de fournir une énergie propre 24 heures sur 24, contrairement à l’éolien et au solaire. De plus, elle offre moins de risques et de déchets dangereux que la technologie de fission nucléaire, un processus dans lequel le noyau d’un atome est brisé et plusieurs composants hautement radioactifs sont libérés. Ce dernier type de production est sorti depuis des décennies et ne produit que 10% de l’énergie mondiale.

Ce procédé est un candidat fort pour l’énergie du futur, car il produit moins de déchets toxiques, génère moins d’émissions polluantes et, enfin, des matériaux facilement trouvés dans la nature peuvent être utilisés comme propulseurs dans le procédé. Un pas de plus vers des mesures plus durables.

